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Еще два случая коронавируса в Беларуси - в Гомеле и Минске

11.03.2020 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о двух новых случаях коронавируса в республике. Они зафиксированы в Минске и Гомеле. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев выросло до 11.


Фото: Reuters

Министерство здравоохранения в среду сообщило о еще двух подтвержденных случаях коронавируса в Беларуси. Один случай зафиксирован в столице, второй — в Гомеле.

«В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту „Минск“, у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID-19», — сообщает ведомство.

Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сейчас проводит углубленный повторный лабораторный контроль анализов этого человека. Сообщается также, что состояние его удовлетворительное.

Всех, кто контактировал с гомельчанином, а также находился с ним в самолете, сейчас активно госпитализируют. Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная, указывают в Минздраве.

Второй заболевший прибыл в Минск из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии. Ему также проводят повторные анализы.

Минздрав настоятельно рекомендует

Министерство здравоохранения обращается с настоятельной просьбой ко всем возвращающимся в страну — обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы, по возможности, первые 14 дней максимально ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону — какие страны вы посещали.

Ранее в Беларуси было подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции. Один из заболевших уже здоров: у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодня также получены отрицательные результаты тестов. На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля, все три пациента будут выписаны из стационара.

Состояние всех пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например, в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Министерство здравоохранения обращается с настоятельной просьбой ко всем возвращающимся в страну - обязательно информировать специалистов, работающих в зонах...
 
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