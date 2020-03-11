Праздник весны и красоты!

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Стихи и песни учащихся начальной школы были трогательными и душевными, а веселые инсценировки старших ребят – необыкновенно веселыми и необычными.

Самым запоминающимся моментом праздника стало выступление хора «настоящих джентельменов» из всех классов нашей школы с нестареющим хитом «Без женщин жить нельзя на свете!».

Замечательным подарком в этот праздничный день для всех участников и гостей концерта стало хорошее настроение и памятные сувениры, сделанные своими руками ребятами нашей школы.

Э. АНДРЕЙЧИК, классный руководитель 6 класса