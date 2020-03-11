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Праздник весны и красоты!

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Стихи и песни учащихся начальной школы были трогательными и душевными, а веселые инсценировки старших ребят – необыкновенно веселыми и необычными.

Самым запоминающимся моментом праздника стало выступление хора «настоящих джентельменов» из всех классов нашей школы с нестареющим хитом «Без женщин жить нельзя на свете!».

Замечательным подарком в этот праздничный день для всех  участников и гостей концерта стало хорошее настроение и памятные сувениры, сделанные  своими руками ребятами нашей школы.

Э. АНДРЕЙЧИК, классный руководитель 6 класса

 
 
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