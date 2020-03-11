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В первый рабочий день в заведении общепита стажер украла деньги из кассы

11.03.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала продавца-стажера, которая в первый рабочий день унесла деньги из кассы. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

История произошла в заведении общепита в Заводском районе Минска. Из кассы там пропало больше 440 рублей, а вместе с ними и 22-летняя стажер-продавец, это был первый рабочий день девушки. Директор заведения обратился в милицию.

Камеры видеонаблюдения показали: когдя рядом не было директора, девушка открыла кассовый аппарат, достала деньги и скрылась.

Стажер из Гомеля, когда ее задержали, получили пояснение: деньги похитила, чтобы сделать бабушке лазерную коррекцию зрения.

Похищенную сумму в ближайшее время вернут владельцу. Материалы проверки передали в Заводской (Минска) РОСК, где действиям девушки дали правовую оценку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Милиция задержала продавца-стажера, которая в первый рабочий день унесла деньги из кассы. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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