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Раньше на два месяца. В Минске в марте зацвела сирень
11.03.2020 11:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чижовке заметили цветущую сирень. Об этом
Сирень зацвела во дворе на улице Уборевича. Фотографиями с телеканалом поделился минчанин.
Как правило, цветы сирени появляются в мае, но нынешняя аномально тёплая зима заставила проснуться растения гораздо раньше положенного срока.
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Сирень зацвела во дворе на улице Уборевича. Фотографиями с телеканалом поделился минчанин.
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