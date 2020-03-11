Раньше на два месяца. В Минске в марте зацвела сирень

Источник материала: Tut.by

В Чижовке заметили цветущую сирень. Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Сирень зацвела во дворе на улице Уборевича. Фотографиями с телеканалом поделился минчанин.

Как правило, цветы сирени появляются в мае, но нынешняя аномально тёплая зима заставила проснуться растения гораздо раньше положенного срока.



