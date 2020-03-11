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«Т9 очень помогает жить». Люди с дислексией - о симптомах, трудностях в жизни и неловких ситуациях
11.03.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь терялись из-за того, что не могли прочитать название улицы или остановки? Или может быть у вас часто болит голова, когда вы читаете, потому что слова плывут и вам приходится очень напрягаться? Если так, то, возможно, у вас такая же проблема, как и у наших героев — дислексия. За годы жизни с ней они успели попасть во много неловких, а где-то и грустных ситуаций. Обо всем этом они рассказали в нашей студии.
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