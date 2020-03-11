В этом году Дивинский детский дом отметил 60-летие

Источник материала: Кобринский вестник





Ежегодно 5 марта в Дивинский детский дом, как в родное гнездо, съезжаются бывшие воспитанники. Именно эта дата считается днём рождения учреждения. В этом году праздник особый – детский дом отметил 60-летие.









В музее детского дома бережно хранятся толстые альбомы с фотографиями и записями, в которых рассказывается о жизни и учёбе ребят.

5 марта 1960 года – день, когда учащиеся впервые переступили порог школы-интерната, которую возглавил Николай Голубев. А уже 20 марта их было 148. Это были дети рабочих, служащих, колхозников, одиноких матерей, из многодетных семей, дети ветеранов Великой Отечественной войны, круглые сироты. В голодное послевоенное время многим семьям тяжело было воспитывать детей.

В интернате была основана пионерская дружина имени Коли Гойшика, созданы рабочие бригады – столяров, сапожников, машинистов, парикмахеров, кройки и шитья и др. Дети учились в здании, которое сейчас жители Дивина знают как бывшую спортивную школу. Главный корпус по улице Ленина достался учреждению после упразднения Дивинского района, в нём ранее располагалась администрация. Новый учебный корпус получили ноябре 1961 года.

Чёрно-белые фото хорошо передают дух того времени: переборка картофеля, работа в мастерских, пионерский поход… А вот и первый выпуск, датированный 1963 годом.

Шли годы, менялись руководители, педагоги, но жизнь в школе не останавливалась ни на минуту. 1 сентября 1996 года в учреждении произошло знаковое событие – здесь открылся этнографический музей “Спадчына”, который и сейчас действует. При нём работает краеведческий кружок и фольклорная группа «Спадчына», которыми руководит Нина Коляда. В 90-е годы воспитанники впервые выехали на оздоровление за границу.

Вопрос о строительстве нового спального корпуса встал в связи с ростом числа учащихся. В 2004 году состоялось его открытие.

В 2004 году возглавила учреждение образования Вера Пикула. Даже сейчас, являясь председателем Дивинского сельисполкома, она не забывает о школе, которой отдала 28 лет.

– Эти годы – годы моего становления как учителя и руководителя. Я поздравляю бывших работников, воспитанников и тех, кто сегодня работает и живет в учреждении, с юбилеем. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда были любовь, доброта и понимание. Большое спасибо всем, кто был со мной в единой команде.

1 сентября 2009 года учреждение образования «Дивинская государственная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», была переименована в государственное учреждение образования «Дивинский детский дом».

Сейчас в детском доме живут всего 32 воспитанника от 3 до 17 лет. С 2009 года ребята обучаются в Дивинской средней школе, где есть возможность получить общее среднее образование (ранее в интернате выпускники получали только базовое образование).

Дети живут в прекрасных условиях в группах по несколько человек. Здесь есть всё необходимое: мебель, бытовая техника и оргтехника.

Создавать уют помогают и многочисленные друзья-спонсоры, которыми выступают организации, предприятия, обычные граждане. Многие семьи из Дивина берут ребят на каникулы, устанавливают над ними патронат.

Детский дом стал для многих родным.

Наталья Шварко, приехав однажды сюда на педагогическую практику, осталась навсегда:

– Родом я из деревни Оводы. Профессию учителя математики получила в Брестском педагогическом институте. На практике мне очень понравилось работать в интернате. У меня были пятый и седьмой классы, с детьми быстро нашла общий язык. Кроме уроков мы проводили различные мероприятия. Когда пришло время распределения, директор Алексей Марчук посодействовал мне с трудоустройством. Так я опала в интернат. Здесь нашла и своего мужа.

Менять место работы не хотела: у нас всегда был хороший коллектив и умные руководители.

Среди гостей, которые пришли на торжество, была и выпускница 1963 года Нина Чопик. Сейчас она живёт в Дивине.

– Я родом из Повитья, осиротев, попала в интернат. Несмотря на послевоенное голодное время воспитанники учреждения всегда были накормлены, одеты-обуты, – делится Нина Владимировна. – Нас учили и воспитывали прекрасные педагоги. Большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию. Очень хорошо помню репродукции картин русских художников, которые украшали стены коридоров учебных корпусов. Запомнились и походы по партизанским местам в окрестностях д. Сварынь Дрогичинского района, совместные концерты с учащимися средней школы для работников соседних хозяйств.

После окончания восьмилетки Нина Чопик окончила Брестское ПТУ, но жизнь обратно привела её в Дивин.







День рождения – волнительный день. В импровизированном кинозале на большом проекторе бывшим работникам, гостям показывали и рассказывали о том, как идёт жизнь в детском доме. Об этом свидетельствовали фотоальбомы и альбомы-летописи.

Зал был полон. Важное событие с коллективом детского дома разделили председатель Кобринского районного комитета профсоюза работников образования и науки Галина Радкович, директор Кобринского социально-педагогического центра Галина Пасюк. В зале присутствовали спонсоры.

Свои таланты гостям демонстрировали воспитанники, работники коллектива. Музыкальные номера подготовили учащиеся Дивинской средней школы и детской школы искусств. Поздравить детский дом с юбилеем приехала известная выпускница Вера Ярошик, которая учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Праздничное мероприятие закончилось общим фото на память и традиционным сладким столом, а для воспитанников была организована дискотека.

















Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора из архива детского дома.