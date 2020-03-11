Мужчину, избившего на рок-концерте контролера, приговорили к двум годам «химии»

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска 6 марта приговорил к двум годам «химии» любителя рок-музыки за хулиганство на концерте. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района Минска.





Как мы рассказывали ранее , инцидент произошел 2 ноября прошлого года на концерте рок-группы Nazareth в столичном Дворце Республики. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание 27-летнего контролера Дворца республики. Она попросила не танцевать в ложе, так как это нарушает правила техники безопасности, и предложила перейти в партер, где это разрешено.

Как описал это государственный обвинитель, мужчина, «имея умысел на совершение хулиганства, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность общественным интересам и нормам нравственности, заведомо пренебрегая общепринятыми нормами поведения и правопорядка, нарушая общественные устои добропорядочности и внутреннего спокойствия людей, демонстрируя способность к бесчинству, проявляя ничем не оправданную агрессию и вседозволенность» набросился на сделавшую ему замечание женщину, хватал ее за шею и волосы, ударил головой о кресло.

В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от уголовной ответственности и применить к нему меры административного воздействия. Прокурор района отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления.

Суд признал меломана виновным в хулиганстве и назначил ему 2-м года «химии», а также обязал возместить потерпевшей моральный вред, который оценил в 1000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.