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Мужчину, избившего на рок-концерте контролера, приговорили к двум годам «химии»
11.03.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска 6 марта приговорил к двум годам «химии» любителя рок-музыки за хулиганство на концерте. Об этом
Как мы
Как описал это государственный обвинитель, мужчина, «имея умысел на совершение хулиганства, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность общественным интересам и нормам нравственности, заведомо пренебрегая общепринятыми нормами поведения и правопорядка, нарушая общественные устои добропорядочности и внутреннего спокойствия людей, демонстрируя способность к бесчинству, проявляя ничем не оправданную агрессию и вседозволенность» набросился на сделавшую ему замечание женщину, хватал ее за шею и волосы, ударил головой о кресло.
В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от уголовной ответственности и применить к нему меры административного воздействия. Прокурор района отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления.
Суд признал меломана виновным в хулиганстве и назначил ему 2-м года «химии», а также обязал возместить потерпевшей моральный вред, который оценил в 1000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от...
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