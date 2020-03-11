ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчину, избившего на рок-концерте контролера, приговорили к двум годам «химии»

11.03.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска 6 марта приговорил к двум годам «химии» любителя рок-музыки за хулиганство на концерте. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района Минска.


Как мы рассказывали ранее, инцидент произошел 2 ноября прошлого года на концерте рок-группы Nazareth в столичном Дворце Республики. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание 27-летнего контролера Дворца республики. Она попросила не танцевать в ложе, так как это нарушает правила техники безопасности, и предложила перейти в партер, где это разрешено.

Как описал это государственный обвинитель, мужчина, «имея умысел на совершение хулиганства, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность общественным интересам и нормам нравственности, заведомо пренебрегая общепринятыми нормами поведения и правопорядка, нарушая общественные устои добропорядочности и внутреннего спокойствия людей, демонстрируя способность к бесчинству, проявляя ничем не оправданную агрессию и вседозволенность» набросился на сделавшую ему замечание женщину, хватал ее за шею и волосы, ударил головой о кресло.

В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от уголовной ответственности и применить к нему меры административного воздействия. Прокурор района отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления.

Суд признал меломана виновным в хулиганстве и назначил ему 2-м года «химии», а также обязал возместить потерпевшей моральный вред, который оценил в 1000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Передал Втюрину 183 тысяч за закупку оборудования Smart-Zala». В чем обвиняют экс-замглавы Совбеза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика