В городах Минской области автобусы заменят на электробусы

Источник материала: Tut.by

В крупных городах Минской области власти собираются заменить обычные автобусы на электробусы. Потребность области пока оценили в 110 машин, сообщает пресс-служба Миноблисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В крупные областные города скоро начнет поступать новый транспорт: в Солигорск — 40 электробусов, в Молодечно — 20, в Борисов — 20, в Слуцк — 15, в Жодино — 15. «Миноблавтотранс» планирует осуществить проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

«Для большего удобства передвижения рассматривается возможность выделения отдельной полосы для электробусов на трассе М3 после окончания ее реконструкции», — сообщили в Миноблисполкоме.

В Минске первые электробусы заменили привычные автобусы на некоторых центральных маршрутах больше двух лет назад. Летом прошлого года количество маршрутов увеличили , пустив новый электрический транспорт и в спальные районы. В настоящий момент на улицах столицы уже работают 80 электробусов, в планах городских властей со временем полностью заменить на них обычные автобусы и троллейбусы.