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В городах Минской области автобусы заменят на электробусы
11.03.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В крупных городах Минской области власти собираются заменить обычные автобусы на электробусы. Потребность области пока оценили в 110 машин,
В крупные областные города скоро начнет поступать новый транспорт: в Солигорск — 40 электробусов, в Молодечно — 20, в Борисов — 20, в Слуцк — 15, в Жодино — 15. «Миноблавтотранс» планирует осуществить проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития.
«Для большего удобства передвижения рассматривается возможность выделения отдельной полосы для электробусов на трассе М3 после окончания ее реконструкции», — сообщили в Миноблисполкоме.
В Минске первые электробусы заменили привычные автобусы на некоторых центральных маршрутах больше двух лет назад. Летом прошлого года количество маршрутов
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Электробусы введут на маршрутах крупных городов области, на трассе М3 могут выделить для них отдельную полосу
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