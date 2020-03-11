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Анастасия Лукашенко: «Быть знаменитой - это очень большая ответственность»

11.03.2020 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Анастасия Лукашенко стала вице-мисс Лицея БГУ. В коротком презентационном видео о себе она пошутила про своего деда — президента Беларуси. «Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала она, и на экране появились четыре фото Александра Лукашенко. Это вызвало бурные аплодисменты зала. В интервью TUT.BY Анастасия рассказала про свою учебу в лицее, любовь к музыке, нелюбовь к спорту, первый опыт участия в конкурсах красоты и фамилию, за которой окружающие порой не видят ее саму.


Анастасия Лукашенко стала вице-мисс Лицея БГУ. Фото прислали читатели TUT.BY

Анастасия Лукашенко стала вице-мисс Лицея БГУ. Фото прислали читатели TUT.BY

«Нравится ходить в английский клуб и клуб дебатов»

Анастасия — старшая дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко. В 2019 году она поступила в Лицей БГУ, сейчас учится в 10 классе на гуманитарном профиле.

С Анастасией мы общаемся дистанционно и письменно. На личные встречи, говорит девушка, сейчас не хватает времени: после конкурса нужно сосредоточиться на учебе.

Учиться в лицее Анастасии очень нравится.

— Я не могу назвать ни одного предмета, который бы в лицее преподавали неинтересно. С самого начала года в нас формируют самостоятельность. Дается определенный объем информации или заданий. Ты можешь изучить или выполнить не все, часто тебя за это даже не накажут. Но приходит момент контроля знаний, и здесь твой результат зависит только от того, насколько хорошо ты готовился. Времени на подготовку уходит довольно много, потому что объем информации большой. Но на интересную и многообразную лицейскую жизнь тоже остается время. В лицее много разных дополнительных возможностей. Например, мне нравится ходить в английский клуб и клуб дебатов по субботам.

Чтобы поступить, Анастасия много занималась сама. Кроме этого, два раза в неделю ходила на подготовительные вечерние курсы в лицей.

— Они были очень полезными, потому что там была дополнительная информация и другой подход к систематизации знаний из учебников. Но основные знания по этим предметам, конечно, мне дала гимназия. Ну, и еще много занималась сама.


Сентябрьская линейка в Лицее БГУ. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К поступлению в лицей Анастасия готовилась в течение всего девятого класса. Вначале планировала идти на «информатику и математику», но потом поняла, что гуманитарные науки ей все-таки ближе.

— Поэтому выбрала «обществоведение и английский язык» и, начиная со второй четверти, готовилась к поступлению на этот профиль.

Свой выбор Анастасия объясняет тем, что английский язык всегда был ее любимым предметом в школе.

— Кроме того, мне кажется, что без английского языка сегодня невозможно стать востребованным и высококвалифицированным сотрудником, потому что международный обмен знаниями и общение происходят в основном на английском. А обществоведение интересно тем, что изучаются разные сферы: экономика, философия, право. Человек может выбрать, что ему ближе и интереснее, и в дальнейшем связать с этой сферой свою жизнь.

Правда, пока со своей будущей профессией Анастасия не определилась.

— Обсуждаем с родителями. Мнение у нас в целом совпадает. Сейчас есть несколько вариантов, но пока не определилась. Еще думаю.

«Многие (и я в том числе) даже научились почти хорошо ходить на каблуках»

Во время учебы в гимназии, рассказывает девушка, она участвовала во всех возможных мероприятиях, конкурсах, конференциях. Причем записывалась на них в числе первых.

— Порой это даже отвлекало от учебы, чему родители были не очень рады, — говорит Анастасия.

Но на участие в конкурсе красоты она решилась впервые.

— Я, конечно, видела их по телевизору, и мне было очень интересно, как все происходит и устроено изнутри. Мне кажется, это каждой девочке интересно. И я решила попробовать свои силы. Подала заявку, пришла на кастинг. 13 девочек, которые прошли в финал, выбирали по многим параметрам, в том числе и по тому, как они учатся, какое мнение о них у педагогов, насколько разносторонние у них интересы. Конечно, было безумно радостно уже пройти в финал, и я совершенно не ожидала такого высокого результата! Я очень-очень благодарна всем, кто меня поддерживал во время конкурса!


Анастасия слева. Фото прислали читатели TUT.BY

Подготовка к «Мисс лицея» длилась около двух месяцев. В этом ей помогала вся семья, но в большей степени — мама.

— Наверное, это самые незабываемые эмоции и время, проведенное со всеми девочками-участницами в период репетиций и самого конкурса. Мы несколько раз в неделю репетировали дефиле и танец. Многие (и я в том числе) даже научились почти хорошо ходить на каблуках, — улыбается Анастасия.

«Каждое новое общение, как правило, начинается с преодоления стереотипов»

В видео-визитке Анастасия поделилась со зрителями личным. Она рассказала, что в своем отражении в зеркале видит себя, но окружающим часто кажется, что это кто-то другой. Начать с этих слов Анастасия решила непроста. Ведь первое, на что обычно обращают внимание, — это фамилия. И часто за ней не видят саму Анастасию.

— Поэтому каждое новое общение, как правило, начинается с преодоления стереотипов.

На фамилию, говорит Анастасия, незнакомые люди реагируют с интересом и, как правило, пытаются выяснить: так внучка или нет?

— А знакомые привыкают и, мне кажется, не обращают внимания.


Визитка Анастасии, в которой лицеистка презентовала себя. Видео: TUT.BY. Моменты

Заветная мечта Анастасии — чтобы каждый человек видел в ней ее: «такого же человека с достоинствами и недостатками, ошибками и достижениями». Эта мечта у нее появилась еще в начальной школе, делится лицеистка.

— Просто осознать это получилось сейчас. Я действительно всегда хорошо отношусь ко всем людям, а в такой ситуации хочется, конечно, чтобы и к тебе относились так же.

«Быть знаменитой — это очень большая ответственность»

«К огорчению родителей, я не очень спортивная», — рассказала о себе зрителям Анастасия. Просим уточнить, что она имела в виду.

— Было много попыток заниматься спортом. Мне даже иногда казалось, что папа из меня хочет вырастить настоящую спортсменку. Наверное, это у него профессиональное, — улыбается девушка. — Я занималась теннисом и плаванием, бальными танцами, немного гимнастикой. Но в последние пару лет как-то не удается уделить столько времени спорту, как хотелось бы.

Зато, продолжила конкурсантка, ей интересно все на свете. В свободное время, рассказывает Анастасия, она любит что-нибудь выпекать и заниматься рукоделием, рисовать и читать, монтировать видео, работать в фотошопе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но главная любовь и ежедневный труд для Анастасии вот уже 10 лет — это занятия музыкой.

— Раньше занималась три-четыре раза в неделю, а перед концертами и конкурсами — каждый день. Сейчас немного реже. Один-два раза в неделю с педагогом, и сама, когда есть время. Я окончила музыкальную школу почти три года назад, но оставить музыку не смогла.

Больше всего, делится Анастасия, она любит играть классическую музыку и музыкальные темы из кинофильмов.

Музыкальное выступление. Видео: TUT.BY. Моменты

Становиться знаменитой, рассказывает девушка, она никогда не хотела.

— Это очень большая ответственность, — объясняет. — Знаете, есть такая фраза: «спешите делать добро». Я всегда стараюсь делать добро людям. Мне кажется, что если бы каждый человек просто делал добрые дела каждый день, то наш мир сам изменился бы к лучшему. Иногда мне не хватает смелости высказывать свое мнение. Страшно, что кто-то неправильно поймет меня, сделает поспешные выводы или осудит.

В семье Анастасия — старший ребенок. У ее родителей — три дочери. Интересуемся, каково это — быть старшенькой.

— С Дашкой у нас разница маленькая, мы все вместе делаем. А Сашу мы пытались опекать, но она в этом не нуждается, у нее очень сильный характер. Все свои проблемы и вопросы она сама решает. Конечно, родители периодически напоминают мне о том, что я старшая и должна подавать сестрам хороший пример во всем. Мне это не очень нравится, но я стараюсь.

 
 
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Недавно Анастасия Лукашенко стала вице-мисс Лицея БГУ. В коротком презентационном видео о себе она пошутила про своего деда - президента Беларуси. Это вызвало...
 
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