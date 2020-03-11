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Лучшие по профессии — 2019: строитель Василий Лысенков

11.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: строитель Василий Лысенков
Через несколько месяцев, в июне, будет ровно сорок лет, как Василий Лысенков работает в ПМК-249 крановщиком. Что-то куда-то присоединяли, переименовывали, но как пришел в июне 1980-го бобруйчанин Василий Лысенков на участок, обслуживающий Глуск, так с тех пор у него в трудовой одна запись и остается. За это время работал на стройках не только в нашем районе, не раз случалось ездить в командировки. Например, в Быхове вместе с другими строителями возводили птицефабрику, в Кличеве — школу, в Горках ремонтировали крыши перед республиканскими «Дожинками».

Непростую специальность машиниста автокрана Василий Лысенков получил в армии, где служил водителем. Предложили — согласился, профессия неплохая, полезная и, как показало время, всегда востребованная. Конечно, поначалу, когда только учился, не всё шло гладко, так ведь одним днем ничего и не делается, говорит Василий Павлович. Зато потом был в числе лучших и после армии, когда уже пришел работать, не боялся: обучали солдат качественно, всё самое важное и необходимое разъяснили и отработали. «Работа сложная, когда ты в кабине автокрана, никакой опыт не дает права расслабиться. Каждую минуту нужно быть очень внимательным, контролировать не только свои действия, но и следить за тем, что делают люди рядом с тобой», — объясняет Василий Лысенков.

«За время работы Василий Павлович зарекомендовал себя как специалист высокого класса. С поставленными задачами справляется в срок, должностные обязанности выполняет добросовестно, в достижении производственных целей проявляет упорство и инициативу. Это человек, верный слову, способный преодолевать трудности», — такими словами отзывается о своем работнике руководитель предприятия. В коллективе Василию Лысенкову доверяют и его профессионализм ценят. К примеру, несколько лет назад его имя было занесено на Доску почета предприятия, а по итогам 2019 года Василий Лысенков назван в районе лучшим строителем.

 
 
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Через несколько месяцев, в июне, будет ровно сорок лет, как Василий Лысенков работает в ПМК-249 крановщиком. Что-то куда-то присоединяли, переименовывали, но как...
 
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