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Быть примером своему ребенку! До 15 марта особое внимание ГАИ на юных участников дорожного движения

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

За 2 месяца на дорогах страны произошло 60 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 65 получили травмы.

По вине взрослых пострадали 88% детей. 55% несовершеннолетних пешеходов получили травмы. 18 детей были травмированы на нерегулируемых пешеходных переходах, 12 – на регулируемых (четверо переходили на красный). Три ребенка переходили проезжую часть вне перехода, трое получили травмы, двигаясь по краю проезжей части, один был травмирован во дворе. 

42% или 28 несовершеннолетних стали участниками ДТП, являясь пассажирами транспортного средства. Погибли двое, ранены 26 детей. При этом половина пассажиров перевозилась с нарушением правил: без использования детского удерживающего устройства, ремня безопасности.

Юные участники движения в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге, поэтому важен родительский контроль! Ребенку необходимо доходчиво объяснить, что проезжая часть – место повышенной опасности, а машину остановить мгновенно невозможно. Перед выходом на переход каждый пешеход должен остановиться, осмотреться и удостовериться, что водители его заметили и пропускают. Сам по себе зеленый свет не гарантирует безопасность. Водители – обычные люди, которые тоже ошибаются. Они могут отвлечься, задуматься, быть уставшими или плохо себя чувствовать, не заметить красный свет или понадеяться, что успеют «проскочить». Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги должен внимательно смотреть по сторонам, не отвлекаться на разговоры или смартфон.

Отправляясь в поездку с ребенком до 12 лет на машине, не забывайте о специальном удерживающем устройстве. Автокресло или бустер необходимо правильно установить и закрепить. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартным ремнем безопасности.

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования без сопровождения взрослого. Двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, тротуару или пешеходной дорожке, кататься можно в пешеходных и жилых зонах.

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль скутера и мопеда. Прежде, чем стать водителем мопеда, подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение соответствующей категории.

Несомненно, главная роль в обеспечении дорожной безопасности принадлежит водителям. Умение человека за рулем предвидеть различные ситуации и готовность действовать уверенно и безопасно – один из главных факторов, способствующих снижению детского травматизма. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными во дворах и вблизи детских учреждений, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

ГУ ГАИ МВД Республики Беларусь

https://www.mvd.gov.by

 
 
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Мероприятия по профилактике ДТП с участием детей проходят по всей стране. Сотрудники ГАИ напоминают взрослым о жизненной необходимости стать достойным примером...
 
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