Источник материала: Tut.by

Пятьдесят студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой. Причина — коронавирус, сообщает телеканал Astana TV.

В феврале в Белорусский государственный аграрный технический университет на учебу прилетело 50 студентов из Казахского агротехнического университета. Полгода они должны были учиться в Минске по программе академической мобильности. Однако, как сообщает Astana TV, из-за коронавируса молодым людям нужно вернуться домой.

Эту информацию TUT.BY подтвердили и в БГАТУ.

— Мы получили официальное письмо из казахского вуза, в котором написано, что они отзывают своих студентов домой, — пояснили TUT.BY в Белорусском государственном аграрном техническом университете. — В письме указано: это связано с тем, что в Беларуси есть случаи коронавируса.

Казахские студенты, говорят в белорусском вузе, должны вернуться домой в ближайшее время: «В зависимости от того, как и когда они смогут приобрести билеты».

На вопрос, как в дальнейшем будет организована учеба этих студентов и смогут ли они работать с белорусскими преподавателями, в университете ответили: «Это переговорный процесс».

В университете рассказали, что на постоянной основе в их вузе учится еще несколько студентов из Казахстана. Они, как обычно, продолжают ходить на пары. Такая же ситуация и 47-ю с казахскими студентами БГУ. Как пояснили TUT.BY в пресс-службе вуза, молодые люди продолжают заниматься в штатном режиме.

Напомним, в среду, 11 марта, Министерство здравоохранения Беларуси Гомеле, Гродно и Минске">сообщило о двух новых случаях коронавируса в республике. Они зафиксированы в Минске и Гомеле. Позже стало известно о случае в Гродно. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев выросло до 12: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному.