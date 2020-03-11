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Студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой. Причина - коронавирус
11.03.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятьдесят студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой. Причина — коронавирус,
В феврале в Белорусский государственный аграрный технический университет на учебу прилетело 50 студентов из Казахского агротехнического университета. Полгода они должны были учиться в Минске по программе академической мобильности. Однако, как сообщает Astana TV, из-за коронавируса молодым людям нужно вернуться домой.
Эту информацию TUT.BY подтвердили и в БГАТУ.
— Мы получили официальное письмо из казахского вуза, в котором написано, что они отзывают своих студентов домой, — пояснили TUT.BY в Белорусском государственном аграрном техническом университете. — В письме указано: это связано с тем, что в Беларуси есть случаи коронавируса.
Казахские студенты, говорят в белорусском вузе, должны вернуться домой в ближайшее время: «В зависимости от того, как и когда они смогут приобрести билеты».
На вопрос, как в дальнейшем будет организована учеба этих студентов и смогут ли они работать с белорусскими преподавателями, в университете ответили: «Это переговорный процесс».
В университете рассказали, что на постоянной основе в их вузе учится еще несколько студентов из Казахстана. Они, как обычно, продолжают ходить на пары. Такая же ситуация и 47-ю с казахскими студентами БГУ. Как пояснили TUT.BY в пресс-службе вуза, молодые люди продолжают заниматься в штатном режиме.
Напомним, в среду, 11 марта, Министерство здравоохранения Беларуси Гомеле, Гродно и Минске">сообщило о двух новых случаях коронавируса в республике. Они зафиксированы в Минске и Гомеле. Позже стало известно о случае в Гродно. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев выросло до 12: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному.
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Студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой. Причина - коронавирус
Пятьдесят студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой. Причина всему - коронавирус, сообщает телеканал Astana TV.
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