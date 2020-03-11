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Шесть человек вернулись из-за границы, шестеро заразились дома. Что известно о пациентах с коронавирусом
11.03.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на 11 марта, 12 человек находятся в больницах Беларуси с диагнозом COVID19. Коронавирус
Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Минске 28 февраля — у студента БНТУ, который вернулся на учебу из Ирана. В больницу на карантин также забрали его близкое окружение (невесту, ее родителей и сестру) и других людей, в том числе однокурсников, с которыми он общался. Позже стало известно, что вирус также подтвердился у трех человек в Минске, которые контактировали или с иранским студентом, или с его близкими — это контакт первого уровня. Трех минских пациентов на этой неделе готовят к выписке.
11 марта Минздрав сообщил о новом пациенте в Минске: турист возвращался из Германии и скрыл, что во время путешествия также был в Италии.
Вторым регионом, где обнаружили коронавирус, стал Витебск. 1 марта положительный результат теста зафиксировали у сотрудницы местной фабрики, которая по работе побывала в Италии. Вместе с ней госпитализировали ее мужа и детей, также проверили коллег, которые тоже ездили в командировку. Позже коронавирус обнаружили еще у одного пациента из Витебска, который заразился, находясь в Италии. А 10 марта Минздрав
9 марта коронавирус
10 марта вирус
Таким образом, в Беларуси подтверждено 12 случаев: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. В Минздраве
Министерство здравоохранения обращается ко всем возвращающимся в страну с настоятельной просьбой обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Такими регионами по-прежнему являются Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Как сообщили в TUT.BY Минздраве, пока перечень стран не расширялся.
Кроме того, медики призывают всех возвращающихся из-за границы по возможности первые 14 дней максимально ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции — вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны вы посещали.
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Шесть человек вернулись из-за границы, шестеро заразились дома. Что известно о пациентах с коронавирусом
Коронавирус обнаружен у пациентов из четырех регионов Беларуси - Витебска, Гомеля, Гродно и Минска.
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