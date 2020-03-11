ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Здоровые дети должны учиться». Закрывать школы и университеты на карантин в Беларуси не планируют

11.03.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Учреждения образования в Беларуси работают в штатном режиме, закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют. Об этом сообщает Министерство образования.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

По данным ведомства, «в учреждениях образования соблюдаются все необходимые профилактические меры и рекомендации Минздрава, учреждения образования снабжены всеми необходимыми санитарно-гигиеническими средствами».

— Просим соблюдать необходимые правила личной гигиены, — говорят в Минобразования. — При малейших признаках заболевания необходимо вызывать врача или обращаться к медицинским работникам.

Тем временем в соседних Польше и Украине закрывают на карантин детские сады, школы и университеты. В Беларуси на карантин закрывали только БНТУ, когда у одного из студентов был обнаружен коронавирус, запрет сняли на неделю раньше. В Витебске на домашнее обучение отправляли четыре класса после того, как в городе выявили случаи заражения. Известно, что несколько сотрудников Миноблсуда находятся на карантине из-за коронавируса, но суд продолжает работать в штатном режиме. То же касается и Витебского мехового комбината, у работницы которого обнаружили вирус после командировки в Италию. Предприятие продолжает работать в обычном режиме.

— Решение по введению карантина зависит от ряда факторов, — объясняет представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев. — Прежде всего постоянный мониторинг и оценка эпидемиологической ситуации, а также рисков распространения инфекции как в целом по стране, так и в конкретных учебных заведениях. Такая оценка Минздравом проводится постоянно. На сегодня известно о 12 случаях заражения коронавирусом. Важно понимать, что все 12 случаев были выявлены на очень ранней стадии, пациенты изолированы, отслеживаются контакты первого уровня. То есть риск передачи инфекции внутри населения очень низкий, инфицированные больные были своевременно выявлены и изолированы. Второй фактор — из статистики известно, дети болеют меньше, форма протекания инфекции у них очень легкая, смертельных случаев у детей до 10 лет не зарегистрировано нигде в мире, как и случаев, когда дети передавали инфекцию. Нужно принимать во внимание осложнения, которые могут возникнуть при введении карантина на обучение в школах — это прерывание привычного образа жизни и учебного процесса. Возникают проблемы у работающих родителей — с кем оставлять детей? Они могут оставаться с престарелыми бабушками и дедушками, а это самая уязвимая категория, у них инфекция протекает гораздо тяжелее, то есть повышается риск распространения вируса. Здоровые дети должны ходить в школу. Вместе с тем, в учреждениях образования у детей должна быть возможность помыть руки и обработать их антисептиком, нужно образовывать школьников и студентов, рассказывать им, как обезопасить себя. При возникновении признаков вирусного заболевания нужно сразу же обращаться за медицинской помощью и в таком случае не ходить в сад, школу и университет.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Лесхозы Витебщины продают березовый сок. Рассказываем, кто почем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика