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Лесхозы Витебщины продают березовый сок. Рассказываем, кто почем

11.03.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лесхозы Витебщины приглашают за березовым соком: в этом году сезон начался несколько раньше обычного. TUT.BY изучил цены в разных районах области и увидел, что разбежка значительная — от 16 до 36 копеек.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самый дешевый березовый сок в Оршанском районе: здесь его продают за 16−19 копеек за литр. А самый дорогой — в лесничествах Витебского района (34 копейки за литр, причем только в тару покупателя).

Шумилинский лесхоз продает сок по 21 копейке за литр, Богушевский и Полоцкий — на копейку дороже, Глубокский — за 24 копейки, Ушачский — за 26 копеек.

Лиозненский лесхоз назначил такие цены. Литр сока, приобретенного в лесничестве, — обойдется в 29 копеек. Но если покупать его на лесосеке, то 23 копейки.

Жители Городокского района могут купить сок в лесу (12 копеек за литр), в лесничествах (24 копейки за литр) и в лесхозе (36 копеек за литр).

Лепельский лесхоз реализует сок за 30 копеек за литр в тару покупателя.

Пожалуй, самое выгодное предложение делает Поставский лесхоз. Здесь литр сока с учетом тары стоит 36 копеек, а если покупатель принесет свою — то 24 копейки. Тара — полиэтиленовая бутылка емкостью 5 литров, уточняет предприятие. Сравните: Витебский лесхоз продает сок по 34 копейки за литр, и тара нужна своя.

На юге Беларуси, в Брестской области, литр березового сока будет стоить около 15−17 копеек. Цена — как в прошлом году.

Кстати, березовый сок в Беларуси можно собирать совершенно бесплатно. Для этого не нужно иметь никаких документов — достаточно обратиться в лесхоз и получить разрешение лесничего. В лесхозе укажут конкретное место и деревья, из которых именно вам можно добывать сок. Без такого разрешения физлица рискуют заплатить штраф до 20 базовых, предприниматели — до 100, а юридические лица — до 500.

 
 
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TUT.BY изучил цены в разных районах области - разбежка значительная.
 
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