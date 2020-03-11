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Житель Минской области в тайнике в лесу прятал партию гашиша

11.03.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Минской области задержали 9 марта за хранение гашиша. Выяснилось, что 29-летний мужчина привез из России крупную партию наркотиков для распространения, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: пресс-служба МВД

На съемной квартире задержанного правоохранители нашли 5 граммов гашиша. Он заявил, что приобрел наркотик для личного употребления.

По данным следователей, на прошлой неделе мужчина ввез в страну крупную партию наркотиков из Санкт-Петербурга, распространять их собирался с помощью «закладок». Два спрессованных брикета гашиша общим весом около 450 граммов задержанный прятал в тайнике в лесу Борисовского района, где их и обнаружил наркоконтроль.

Задержанный уже был ранее судим, официально нигде не трудоустроен, работал в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Около 450 граммов наркотиков задержанный прятал в лесном тайнике в Борисовском районе.
 
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