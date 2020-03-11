Нарушения слуха – актуальная проблема

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В первом случае пациенту ставится диагноз глухота. Частичная потеря слуха называется тугоухостью. Сегодня проблема нарушения слуха становится все более актуальной. Возрастает число как врожденных, так и приобретенных патологий. Это связано с плохой экологией, сильным шумовым загрязнением в городах и другими факторами.

С врожденными нарушениями слуха остается только мириться, приобретенных же нарушений можно избежать.

К приобретенным нарушениям слуха относятся:

- звуковые травмы. Громкий хлопок, взрыв или выстрел могут привести к повреждению волосковых клеток улитки. Они отвечают за передачу звуковой информации слуховому нерву. Также причиной звуковой травмы может стать регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках;

- длительное шумовое воздействие. Причины нарушения могут крыться в постоянном звуковом загрязнении, с которым сталкиваются люди, живущие возле крупных автомагистралей, железнодорожных вокзалов, аэропортов или работающие на шумных производствах;

- механические травмы. Причин множество – от неаккуратной чистки уха до повреждения мозга;

- следствие приема препаратов. Некоторые лекарственные средства вызывают ухудшение слуха. Поэтому никогда не стоит заниматься самолечением. Нарушенный слух может не восстановиться никогда;

- инфекции. Многие заболевания, особенно в раннем детстве, вызывают нарушение слуха. К ним относятся корь, свинка, грипп и др.;

- возрастные изменения. С этим сталкивается большинство людей старше 60 лет. Слух снижается из-за атрофии волосковых клеток.

При первых признаках расстройства слуха следует проконсультироваться со специалистом. Он осмотрит ухо, чтобы убедиться в отсутствии повреждений барабанной перепонки, инфекций или других патологических состояний. Очень важно изложить врачу всю сопутствующую симптоматику. Для оценки слуха проводится несколько исследований. Пациентам с нарушенным слухом может быть назначено лечение препаратами, ношение слухового аппарата, кохлеарная имплантация, занятия с логопедом. Дети с нарушенным слухом могут нормально развиваться, если родители своевременно обратятся за помощью к специалистам. Если вы находитесь в группе риска, то рекомендуется регулярно обследовать малыша.

Е.А. ПРОХОР, врач-отоларинголог поликлиники №5 УЗ «Борисовская больница №2»