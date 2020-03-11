ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарушения слуха – актуальная проблема

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В первом случае пациенту ставится диагноз глухота. Частичная потеря слуха называется тугоухостью. Сегодня проблема нарушения слуха становится все более актуальной. Возрастает число как врожденных, так и приобретенных патологий. Это связано с плохой экологией, сильным шумовым загрязнением в городах и другими факторами.

      С врожденными нарушениями слуха остается только мириться, приобретенных же нарушений можно избежать.

К приобретенным нарушениям слуха относятся:

     - звуковые травмы. Громкий хлопок, взрыв или выстрел могут привести к повреждению волосковых клеток улитки. Они отвечают за передачу звуковой информации слуховому нерву. Также причиной звуковой травмы может стать регулярное прослушивание громкой музыки в наушниках;

     - длительное шумовое воздействие. Причины нарушения могут крыться в постоянном звуковом загрязнении, с которым сталкиваются люди, живущие возле крупных автомагистралей, железнодорожных вокзалов, аэропортов или работающие на шумных производствах;

     - механические травмы. Причин множество – от неаккуратной чистки уха до повреждения мозга;

     - следствие приема препаратов. Некоторые лекарственные средства вызывают ухудшение слуха. Поэтому никогда не стоит заниматься самолечением. Нарушенный слух может не восстановиться никогда;

      - инфекции. Многие заболевания, особенно в раннем детстве, вызывают нарушение слуха. К ним относятся корь, свинка, грипп и др.;

      - возрастные изменения. С этим сталкивается большинство людей старше 60 лет. Слух снижается из-за атрофии волосковых клеток.

При первых признаках расстройства слуха следует проконсультироваться со  специалистом. Он осмотрит ухо, чтобы убедиться в отсутствии повреждений барабанной перепонки, инфекций или других патологических состояний. Очень важно изложить врачу всю сопутствующую симптоматику. Для оценки слуха проводится несколько исследований. Пациентам с нарушенным слухом может быть назначено лечение препаратами, ношение слухового аппарата, кохлеарная имплантация, занятия с логопедом. Дети с нарушенным слухом могут нормально развиваться, если родители своевременно  обратятся за помощью к специалистам. Если вы находитесь в группе риска, то рекомендуется регулярно обследовать малыша.

Е.А. ПРОХОР, врач-отоларинголог поликлиники №5 УЗ «Борисовская больница №2» 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение слуха – это ухудшение способности воспринимать окружающие звуки полностью или частично.
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Минской области в тайнике в лесу прятал партию гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика