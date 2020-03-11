Дикое животное стало причиной вспышки бешенства на ферме в Чашникском районе

Источник материала: Газета Авангард

Дикое животное стало причиной вспышки бешенства и гибели телят на ферме в Чашникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергей Бобоед.





Внештатная ситуация случилась на одной из ферм ОАО «Дворец труда — Агро» 19 февраля. Предположительно, во время вентилирования помещения туда проникла лиса, больная бешенством, и покусала нескольких телят, находившихся в клетях для доращивания. В результате один из них погиб. Лабораторные анализы установили случай бешенства. Впоследствии по этой же причине пали еще шесть животных, содержавшихся вместе с зараженным. Их диагноз также был подтвержден лабораторно.

«Для локализации очага бешенства было выделено 7 тыс. доз на двукратную вакцинацию всего поголовья скота. Сейчас все животные чувствуют себя нормально. Параллельно проводятся сопутствующие мероприятия. На ферму наложен двухмесячный карантин, вакцинацию проходят работники, контактировавшие с павшими животными. Ситуация управляемая и опасений не вызывает», — констатировал Сергей Бобоед.

С начала года в Витебской области установлено 19 случаев заболевания бешенством лис, 6 — енотов, 3 — собак и 2 — котов, случай заражения бешенством сельскохозяйственных животных отмечен впервые.