15-летний подросток из Минска за зиму совершил около десятка преступлений

Источник материала: Tut.by

15-летний учащийся колледжа по ночам воровал выручку и товар из магазинов и заведений общепита. За короткий период он совершил около десятка преступлений. Подробности сообщает МВД.

15-летний парень участвовал в кражах не один, он привлекал 14-летнего восьмиклассника и 18-летнюю незанятую знакомую.

В январе и феврале парни ограбили на 500 рублей закрытое кафе и торговый павильон на 70, взломали три магазина и вынесли оттуда товар почти на 900 рублей, а после разбили стекло в машине. Когда оперативники уголовного розыска вышли на них, старший парень решил скрыться. Он уговорил незнакомца взломать дверь кладовой в родительской квартире, попав внутрь парень вынес 800 рублей и уехал в Гомель.

В начале марта на заседании комиссии по делам несовершеннолетних было решено направить 15-летнего подозреваемого в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В ту же ночь он вместе с 18-летней знакомой обворовал две торговые точки. Девушка разбивала камнем стекло, а парень входил в помещение, забирал деньги и товар. 600 украденных рублей пара потратила на покупку в ломбарде двух модных смартфонов.

Сейчас 15-летний ученик колледжа находится в ИВС. В отношении всех троих участников возбуждены уголовные дела.