В МВД рассказали, когда полностью заработает общая база невыездных между Беларусью и Россией

Источник материала: Tut.by

Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Об этом TUT.BY сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Сейчас страны поэтапно вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд. Те, кого уже включили в базу, уже не смогут выехать в третьи страны через Россию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее сообщалось , что представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Однако из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого уже включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Алексей Бегун рассказал, что информация о тех гражданах, с которых сняли временный запрет на выезд из страны, будет исключаться из базы в течение суток из общей базы между странами. Проверить, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь, можно онлайн - на сайте МВД в личном кабинете пользователя (для этого нужно зарегистрироваться: ввести паспортные данные, в том числе личный номер, мобильный телефон, адрес электронной почты).

Ранее в МВД поясняли , что некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской границы.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.