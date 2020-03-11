На базе газеты «Адзінства» открывается объединение «Юный журналист»

Источник материала: Единство

Вы сможете примерить на себя профессию журналиста и убедиться, насколько она творческая и интересная. Вы научитесь грамотно излагать свои мысли, правильно задавать вопросы, замечать необычное в обыденном. Также у вас будет шанс попробовать себя в роли ведущих и репортеров, побывать на мастер-классе с известными журналистами страны, познакомиться с деятельностью редакций газет и успешными интернет-порталами. Но самое главное – лучшие материалы учащихся будут опубликованы на страницах газеты «Адзінства».

Занятия начнутся в апреле.

Справки по телефону 8(029) 269-97-31 (Екатерина Геннадьевна)