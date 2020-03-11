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Положение о проведении конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" – 2020"

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

ОРГАНИЗАТОРЫ

РОО «Белая Русь» совместно с Белорусским союзом журналистов при поддержке Министерства образования и Министерства информации Республики Беларусь, а также Союза писателей Беларуси и редакций республиканских средств массовой информации (далее — СМИ).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Конкурс проводится с целью приобщения к деятельности объединения и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды.

Задачи конкурса:

– популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь;

– поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи.

НОМИНАЦИИ

Творческие работы на конкурс должны быть предложены в свободной, индивидуально-авторской манере изложения — в жанре эссе (см. приложение 1) — в четырех категориях: «Учащийся» (ученики школ, молодые люди, получающие средне-специальное/профессиональное образование), «Студент» (ВУЗы), «Любитель» (работающая молодежь, чья деятельность не имеет отношения к СМИ) и «Профессионал» (сотрудники СМИ) на следующую тему ­­­­— «Мифы и легенды Беларуси» (белорусские легенды, предания, мифы о стране, реках, озерах, замках и происхождении городов; о мистических и аномальных местах; сказания о необъяснимом и загадочном — творческие размышления на заданную тему).

УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2020» проводится в 3 этапа.

Первый этап – районный (городской). Районные (городские, районные в городе) организации объявляют о конкурсе, формируют конкурсное жюри. Конкурсное жюри определяет победителя районного (городского) этапа в каждой из категорий. Работы победителей районного (городского) этапа направляются для участия в областном этапе.

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – 3 февраля – 3 апреля 2020 года.

Определение победителей районного этапа – до 17 апреля 2020 года.

Второй этап – областной. Областные, Минская городская организации формируют конкурсное жюри, которое рассматривает работы победителей районного этапа и определяет победителя областного этапа в каждой из категорий. Работы победителей областного этапа направляются для участия в республиканском этапе.

Сроки проведения областного этапа:

Прием работ – до 24 апреля 2020 года.

Определение победителей областного этапа – до 11 мая 2020 года.

Третий этап – республиканский. На республиканский этап конкурса проходят работы-победители областного этапа. Республиканский Совет формирует оргкомитет и конкурсное жюри совместно с Министерством образования Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, ведущими республиканскими СМИ, Союзом писателей Беларуси и Белорусским союзом журналистов.

Сроки проведения республиканского этапа:

Прием работдо 22 мая 2020 года.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

На конкурс предоставляются:

– сведения об авторе (ФИО полностью; дата рождения; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название конкурсной работы и номинация, к которой относится материал);

– печатные материалы объемом до 3 страниц (шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт);

– иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 1400 пикселей по ширине);

Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к участию в конкурсе не допускаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и использовать конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

Основными критериями определения победителей являются:

- соответствие жанровым критериям;

- новые, оригинальные методы подачи материала;

- художественный уровень произведения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

Подведение итогов республиканского этапа конкурса осуществляет жюри в период до 5 июня 2020 года. Работы-победители этапов будут размещены на сайтах и печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО «Белая Русь».

Участники, ставшие победителями, награждаются дипломами и специальными подарками или денежными призами от организаторов конкурса.

Победители республиканского этапа (по одному победителю в каждой из категорий) награждаются дипломами и денежными призами в размере 10 базовых величин.

Церемония награждения состоится в сентябре 2020 года, точная дата будет сообщена на сайте организации, а также каждому победителю лично.

Конкурсные материалы на районный и областной этапы предоставляются на электронные адреса местных оргкомитетов конкурса (адреса определяются на местах самостоятельно) во временные рамки, установленные положением.

Районные и областные оргкомитеты имеют право учреждать свои специальные номинации.

 
 
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Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов в возрасте до 35 лет.
 
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