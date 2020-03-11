Об изменениях в Трудовом кодексе Республики Беларусь шел разговор на учебе с руководящими кадрами Кореличчины

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Сколько часов отсутствия работника на рабочем месте считается прогулом? На сколько лет нанимателю лучше всего заключать контракт с дисциплинированным работником? Можно ли папе пойти в декретный отпуск, и какие пункты необходимо включить в коллективный договор?

Исчерпывающие ответы на все эти и многие другие вопросы прозвучали сегодня в малом зале райисполкома, где состоялась учеба с руководящими кадрами района. Провел ее председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Андрей Кардаш. Открыл мероприятия председатель райисполкома Геннадий Шатуев, модератором встречи выступил председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов.





С огромным интересом участники семинара, среди которых были руководители отделов и управлений райисполкома, руководители, председатели профсоюзных первичных комитетов, руководители и специалисты кадровых служб организаций, учреждений и предприятий района, председатели сельсоветов, слушали выступление профсоюзного лидера области. Аудитория мероприятия насчитывала более 100 человек. Среди рассмотренных вопросов, касающихся изменений в Трудовом кодексе Республики Беларусь, основными стали документальное оформление приема работника на работу, заключение срочных трудовых договоров, особенности регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу, увольнение работника в случае прогула, прекращение трудового договора с работниками, расширение гарантий отцам (новая статья, предусматривающая предоставление социального отпуска отцам новорожденных детей), выплата выходного пособия при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени, а также новый подход к распространению действия коллективного договора на работников (изменения в коллективные договора).





Все присутствующие смогли задать волнующие вопросы, ни один из которых не остался без ответа.

Оксана ЯНУШ

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