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Из-за коронавируса в Гродно отказались от массового празднования Дня Воли

11.03.2020 23:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активисты, которые подавали заявку на празднование Дня Воли в Гродно, решили отказаться от проведения мероприятия в формате массовой акции, сообщил зампредседателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Прынята калектыўнае рашэнне адмовіцца ад святкавання Дня Волі - 2020 у фармаце масавай акцыі. Мы пераходзім да запаснога варыянта, які распрацоўваўся на выпадак забароны мерапрыемства гарвыканкамам і не прадугледжвае цэнтралізаванага масавага збору людзей у адным месцы. Задуманыя актыўнасці, квэст, пашпарты і візы — па-ранейшаму актуальныя», — написал он в Facebook.

Активисты заявили HrodnaLife, что отправят соответствующее письмо в горисполком. Отмечается, что формат празднования решено изменить, чтобы не подвергать людей риску заболевания коронавирусом.

Напомним, 19 февраля активисты подали заявку в горисполком на проведение Дня Воли в Гродно в Коложском парке 21 марта. Планировалось, что это будет фестиваль с выступлением творческих коллективов, организованной торговлей, точками питания и развлекательными площадками.

 
Теги: Гродно
 
 
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Активисты, которые подавали заявку на празднование Дня Воли в Гродно, решили отказаться от проведения мероприятия в формате массовой акции.
 
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