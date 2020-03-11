Из-за коронавируса в Гродно отказались от массового празднования Дня Воли

Источник материала: Tut.by

Активисты, которые подавали заявку на празднование Дня Воли в Гродно, решили отказаться от проведения мероприятия в формате массовой акции, сообщил зампредседателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Прынята калектыўнае рашэнне адмовіцца ад святкавання Дня Волі - 2020 у фармаце масавай акцыі. Мы пераходзім да запаснога варыянта, які распрацоўваўся на выпадак забароны мерапрыемства гарвыканкамам і не прадугледжвае цэнтралізаванага масавага збору людзей у адным месцы. Задуманыя актыўнасці, квэст, пашпарты і візы — па-ранейшаму актуальныя», — написал он в Facebook.

Активисты заявили HrodnaLife , что отправят соответствующее письмо в горисполком. Отмечается, что формат празднования решено изменить, чтобы не подвергать людей риску заболевания коронавирусом.

Напомним, 19 февраля активисты подали заявку в горисполком на проведение Дня Воли в Гродно в Коложском парке 21 марта. Планировалось, что это будет фестиваль с выступлением творческих коллективов, организованной торговлей, точками питания и развлекательными площадками.