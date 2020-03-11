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Из-за коронавируса в Гродно отказались от массового празднования Дня Воли
11.03.2020 23:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисты, которые подавали заявку на празднование Дня Воли в Гродно, решили отказаться от проведения мероприятия в формате массовой акции,
«Прынята калектыўнае рашэнне адмовіцца ад святкавання Дня Волі - 2020 у фармаце масавай акцыі. Мы пераходзім да запаснога варыянта, які распрацоўваўся на выпадак забароны мерапрыемства гарвыканкамам і не прадугледжвае цэнтралізаванага масавага збору людзей у адным месцы. Задуманыя актыўнасці, квэст, пашпарты і візы — па-ранейшаму актуальныя», — написал он в Facebook.
Активисты заявили
Напомним, 19 февраля активисты
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Активисты, которые подавали заявку на празднование Дня Воли в Гродно, решили отказаться от проведения мероприятия в формате массовой акции.
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