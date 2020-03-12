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Губернатор Могилёвщины вручил орден Матери глусчанке Алесе Баскауловой

12.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Губернатор Могилёвщины вручил орден Матери глусчанке Алесе Баскауловой
Так совпало, что орден Матери глусчанка Алеся Баскаулова получила 6 марта, в день рождения своей дочери, кстати, старшей из детей в этой большой семье. У Евгения и Алеси Баскауловых одна дочка и пятеро мальчишек, младшенькому на днях исполнится восемь месяцев. Накануне Международного женского дня многодетную маму пригласили на торжественный прием к губернатору, где Леонид Заяц вручил семи женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей, ордена Матери. «Впечатления только хорошие, всё было красиво, трогательно, волнующе, — поделилась Алеся Николаевна. —Много внимания, цветы, музыкальное поздравление — всё это накануне весеннего женского праздника только добавило положительных эмоций».

В своем поздравительном слове во время торжественного приема Леонид Заяц подчеркнул, что для поддержки материнства и детства в нашей стране делается немало. В числе таких государственных мер — семейный капитал, который в 2019 году получили 1,6 тысячи многодетных из Могилёвской области. Всего же в регионе насчитывается 11 тысяч семей, в которых воспитывается трое и больше детей, и с каждым годом их количество растет. Ордена Матери только в прошлом году удостоены 35 жительниц области. «Всё это свидетельствует о том, что матери уверены в будущем, а существующие меры поддержки помогают сделать правильный выбор», — констатировал председатель облисполкома.

Фото mogilev-region.gov.by

 
 
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Так совпало, что орден Матери глусчанка Алеся Баскаулова получила 6 марта, в день рождения своей дочери, кстати, старшей из детей в этой большой семье. У Евгения и...
 
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