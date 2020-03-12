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Губернатор Могилёвщины вручил орден Матери глусчанке Алесе Баскауловой
12.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В своем поздравительном слове во время торжественного приема Леонид Заяц подчеркнул, что для поддержки материнства и детства в нашей стране делается немало. В числе таких государственных мер — семейный капитал, который в 2019 году получили 1,6 тысячи многодетных из Могилёвской области. Всего же в регионе насчитывается 11 тысяч семей, в которых воспитывается трое и больше детей, и с каждым годом их количество растет. Ордена Матери только в прошлом году удостоены 35 жительниц области. «Всё это свидетельствует о том, что матери уверены в будущем, а существующие меры поддержки помогают сделать правильный выбор», — констатировал председатель облисполкома.
Фото mogilev-region.gov.by
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