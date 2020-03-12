В Березинском районе мужчина украл у пчел мед

Источник материала: Tut.by

В Березинском районе местный житель украл с пасеки своих односельчан более 15 килограммов меда. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

В местную милицию обратилась семейная пара, обнаружившая на своей пасеке вскрытый улей и пропажу медовых рамок — в общей сложности более 15 килограммов меда. Поблизости милиционеры обнаружили пустые рамки без медовых сот.

В ходе поисков оперативники навестили безработного односельчанина потерпевших, ранее судимого за кражу. Поначалу тот отрицал наличие в доме меда, но после того как в его холодильнике обнаружилось большое количество вырезанных из рамок сот в пакетах, заявил, что мед ему подарил друг — профессиональный пасечник. Однако последний не стал выгораживать подозреваемого и не подтвердил его слова, объяснив, что такой мед пасечники держат в ульях, чтобы пчелам было что есть зимой. После этого задержанный сознался в краже, объяснив свой поступок сильным опьянением.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.