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В Беловежской пуще зацвела пролеска
12.03.2020 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Благодаря теплой зиму уже в конце февраля в Беловежской пуще распустилась печеночница благородная — многолетнее вечнозеленое растение семейства лютиковых, сообщает
В народе этот цветок называют голубой пролеской из-за цвета и свойства расти под пологом редких кустарников и в тени лиственных деревьев. Листья формой напоминают печень, с чем и связано название растения.
Печеночница была включена в 1-е издание Красной книги Республики Беларусь (1981) и Список видов профилактической охраны 2-го (1993) и 3-го (2005) изданий.
В настоящее время она оставлена в списке видов профилактической охраны 4-го издания как «пограничный» лесной декоративный вид, требующий внимания.
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же в конце февраля в Беловежской пуще распустилась печеночница благородная - многолетнее вечнозеленое растение семейства лютиковых. В народе этот цветок называют...
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