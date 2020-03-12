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В Беловежской пуще зацвела пролеска

12.03.2020 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благодаря теплой зиму уже в конце февраля в Беловежской пуще распустилась печеночница благородная — многолетнее вечнозеленое растение семейства лютиковых, сообщает Нацпарк.


Фото: Беловежская пуща

В народе этот цветок называют голубой пролеской из-за цвета и свойства расти под пологом редких кустарников и в тени лиственных деревьев. Листья формой напоминают печень, с чем и связано название растения.


Печеночница была включена в 1-е издание Красной книги Республики Беларусь (1981) и Список видов профилактической охраны 2-го (1993) и 3-го (2005) изданий.

В настоящее время она оставлена в списке видов профилактической охраны 4-го издания как «пограничный» лесной декоративный вид, требующий внимания.


 
 
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же в конце февраля в Беловежской пуще распустилась печеночница благородная - многолетнее вечнозеленое растение семейства лютиковых. В народе этот цветок называют...
 
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