В Беловежской пуще зацвела пролеска

Источник материала: Tut.by

Благодаря теплой зиму уже в конце февраля в Беловежской пуще распустилась печеночница благородная — многолетнее вечнозеленое растение семейства лютиковых, сообщает Нацпарк .



Фото: Беловежская пуща

В народе этот цветок называют голубой пролеской из-за цвета и свойства расти под пологом редких кустарников и в тени лиственных деревьев. Листья формой напоминают печень, с чем и связано название растения.





Печеночница была включена в 1-е издание Красной книги Республики Беларусь (1981) и Список видов профилактической охраны 2-го (1993) и 3-го (2005) изданий.

В настоящее время она оставлена в списке видов профилактической охраны 4-го издания как «пограничный» лесной декоративный вид, требующий внимания.



