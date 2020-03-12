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Школьница из Пинска получила свой первый паспорт из рук губернатора Брестской области Анатолия Лиса

12.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Школьница из Пинска получила свой первый паспорт из рук губернатора Брестской области Анатолия Лиса
В рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» 25 отличников учебы, победителей и призеров научно-практических конференций, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад, лидеров и активистов общественных молодежных объединений со всего региона получили свои первые паспорта из рук председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса.

Глава области поздравил виновников торжества и отметил, что особую символичность важному событию в жизни ребят придает тот факт, что они получили свой первый паспорт в год празднования 75-летия Великой Победы.

Юные участники мероприятия делились своими впечатлениями и планами на будущее. Для учащейся средней школы №15 г. Пинска, призера предметных олимпиад, члена городского детского и молодежного парламента Александры Тишковой вручение первого паспорта стало памятным и волнующим событием.

«Большая честь быть сегодня здесь и представлять свой город. Для меня очень важно, что мои успехи в учебе и достижения заслужили такую высокую оценку», — рассказала девушка.

По информации областной газеты «Заря»

 
 
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> В рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» 25 отличников учебы, победителей и призеров научно-практических конференций, республиканских...
 
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