Школьница из Пинска получила свой первый паспорт из рук губернатора Брестской области Анатолия Лиса

Источник материала: Полесская правда



В рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» 25 отличников учебы, победителей и призеров научно-практических конференций, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад, лидеров и активистов общественных молодежных объединений со всего региона получили свои первые паспорта из рук председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса.

Глава области поздравил виновников торжества и отметил, что особую символичность важному событию в жизни ребят придает тот факт, что они получили свой первый паспорт в год празднования 75-летия Великой Победы.

Юные участники мероприятия делились своими впечатлениями и планами на будущее. Для учащейся средней школы №15 г. Пинска, призера предметных олимпиад, члена городского детского и молодежного парламента Александры Тишковой вручение первого паспорта стало памятным и волнующим событием.

«Большая честь быть сегодня здесь и представлять свой город. Для меня очень важно, что мои успехи в учебе и достижения заслужили такую высокую оценку», — рассказала девушка.