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Школьница из Пинска получила свой первый паспорт из рук губернатора Брестской области Анатолия Лиса
12.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Глава области поздравил виновников торжества и отметил, что особую символичность важному событию в жизни ребят придает тот факт, что они получили свой первый паспорт в год празднования 75-летия Великой Победы.
Юные участники мероприятия делились своими впечатлениями и планами на будущее. Для учащейся средней школы №15 г. Пинска, призера предметных олимпиад, члена городского детского и молодежного парламента Александры Тишковой вручение первого паспорта стало памятным и волнующим событием.
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