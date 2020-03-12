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В школе в Малиновке эвакуируют учеников и персонал из-за сообщения о пожаре
12.03.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спасатели работают по сообщению о пожаре в школе № 215 в Малиновке. Об этом в официальном твиттере
«Организована эвакуация учащихся и преподавателей. Подробности позже», — добавляет представитель МЧС.
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Спасатели работают по сообщению о пожаре в школе № 215 в Малиновке. Об этом в официальном твиттере пишет МЧС Минска.
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