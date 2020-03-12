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Суровое наказание за незаконно добытую самку лося

12.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Кроме того следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК по факту применения насилия к исполнявшему служебные обязанности сотруднику межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, пытавшегося пресечь противоправные действия браконьеров.

Обоим охотникам предъявлено обвинение по ч.4 ст.282 УК, а посягнувшему на жизнь и здоровье стража порядка дополнительно по ч.1 ст.366 УК в связи с чем заместителем прокурора области принято решение об изменении ранее примененной к последнему меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

Наличие подтверждаемого материалами уголовного дела  «богатого» послужного списка любителей дичи, которые длительное время будучи уверенными в своей безнаказанности занимались незаконным промыслом, а также стремление избежать ответственности любыми, в том числе противоправными и ставящими под угрозу жизнь и здоровье представителя государственной власти, способами не оставили у органов предварительного расследования и прокуратуры сомнений в необходимости изменения меры пресечения на более суровую.

Прокурор отдела прокуратуры Минской области Галина Якубович

 
 
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Правоохранительными органами Минской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.282 УК (незаконная охота) задержаны двое жителей...
 
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