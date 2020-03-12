Новая тактика оппозиции: не нытьём, так катанием

Источник материала: Полесская правда



До президентских выборов в Беларуси осталось около полугода, а активность прозападной оппозиции, несмотря на идейный и кадровый кризис, зашкаливает. Ряд политических сил (движение «За свабоду», партия БНФ, партия ОГП, оргкомитет по созданию партии БХД и еще ряд организаций) решили объединиться и провести праймериз для того, чтобы выдвинуть единого кандидата. По их мнению, одержать победу на выборах будет проще, если сплотиться вокруг одного политика.

У экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича противоположная тактика – если в связи с судимостью не зарегистрируют его кандидатуру, он в рамках своего движения готов выдвинуть 30 иных кандидатов, которые начнут уличные протесты.

Политическая борьба обостряется, в ближайшие месяцы точно не придется скучать. А в решающий день, судя по всему, мы увидим в бюллетенях впечатляюще разнообразный список претендентов.