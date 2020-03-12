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Новая тактика оппозиции: не нытьём, так катанием
12.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
У экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича противоположная тактика – если в связи с судимостью не зарегистрируют его кандидатуру, он в рамках своего движения готов выдвинуть 30 иных кандидатов, которые начнут уличные протесты.
Политическая борьба обостряется, в ближайшие месяцы точно не придется скучать. А в решающий день, судя по всему, мы увидим в бюллетенях впечатляюще разнообразный список претендентов.
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