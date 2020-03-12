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Группу студентов БГУ тестируют на коронавирус - они «контакты второго уровня»

12.03.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа студентов БГУ, так называемые «контакты второго уровня», госпитализирована в госпиталь ветеранов для тестирования на COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале.

В Белгосуниверситете проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработку «контактов второго уровня». По сообщению Минздрава, группа студентов — это «контакты второго уровня». Они госпитализированы в Боровляны в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19. Заболевших среди них нет.

В БГУ сообщили, что вуз работает в штатном режиме.

На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования заявили, что закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют.

 
 
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В Белгосуниверситете проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработку «контактов второго уровня», сообщает Минздрав в телеграм-канале.
 
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