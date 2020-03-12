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Караник: один из пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести

12.03.2020 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже есть отрицательные тесты на коронавирус — людей сейчас наблюдают необходимый период. У одного из зараженных коронавирусом — состояние средней степени тяжести. Об этом глава Минздрава Владимир Караник рассказал журналистам после доклада президенту, сообщает телеканал СТВ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Пациент, который был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников «ЛОДЭ», что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена. У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей — мы типируем всех, — рассказал Караник.

10 марта пришли результаты пациента на коронавирус — тест оказался положительным.

Глава Минздрава поблагодарил китайских коллег, которые поделились с Беларусью схемой лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной. Она уже утверждена в виде инструкции и разослана во все медучреждения.

— Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние, — добавил министр.

Он еще раз подчеркнул, что чем позже человек обратится за медицинской помощью — тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений. В связи с этим Владимир Караник посетовал на шумиху в прессе, из-за которой люди скрывали, что находились в эпидемически неблагоприятных районах, и поздно обращались к медикам.

Напомним, 11 марта Минздрав Беларуси сообщил, что в Беларуси зарегистрировано 12 случаев коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Один из зараженных пациентов на днях приходил в минский медицинский центр «ЛОДЭ». Медики проверяют пациентов и медперсонал, которые с ним контактировали.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Глава Минздрава поблагодарил китайских коллег, которые поделились с Беларусью схемой лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной. Она уже...
 
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