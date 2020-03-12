Александр Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА .

«Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, — сказал глава государства. — Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы».





Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки. «Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения», — уверен белорусский лидер.

Он в целом поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось «оседлать» ту сферу, которой он сейчас руководит.

Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. «Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», — подчеркнул белорусский лидер.







Александр Лукашенко отметил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. «Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись», — заметил глава государства.

Президент заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве. «Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо», — сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих. «Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники», — считает белорусский лидер.

Президент отметил, что, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало какие-то коммерческие цели.

«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть», — сказал глава государства.

А тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, Александр Лукашенко посоветовал стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования.

Президент также высказал слова благодарности в адрес Китая. «Поблагодарить надо китайцев — они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте», — резюмировал глава государства.





Александр Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств. Эту тему глава государства поднял сегодня на встрече с министром здравоохранения Беларуси Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА .







«Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего ценообразование, поставки», — напомнил Президент.

Он отметил, что ранее часть лекарств и медоборудования импортировались по несколько завышенным ценам. «Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция — дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?» — поставил вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался, возможно, имеющимися проблемами и спросил, нужно ли вмешательство с его стороны.

«Что касается медицинского оборудования, ваши ощущения, что цены были не оптимальны, абсолютно правильны, они подтвердились, — сказал Владимир Караник. — Здесь мы активно поработали по созданию прозрачной системы закупок, улучшению маркетинга и работе с производителями для того, чтобы они напрямую выходили на наши рынки»