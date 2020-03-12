В Минске сегодня опять заработал шеринг самокатов Eleven. А когда вернется «Колобайк»?

Источник материала: Tut.by

Шеринг электросамокатов Eleven открыл новый сезон в 2020 году — в городе появились первые 100 самокатов. Где их расставили и когда они заработают — в нашем материале.





Первые в этом сезоне самокаты расставили у популярных локаций (стела, площадь Победы, ЦУМ и другие). Некоторые из них уже есть на карте в приложении, на них можно кататься уже сегодня. А весь парк в 700 самокатов будет доступен на следующей неделе.

Сервис стартует с такими же ценами, как раньше — 2 рубля за старт, 30 копеек за минуту поездки. В течение сезона Eleven протестирует разные модели оплаты — пакеты стартов и минут, гибкие тарифы (в зависимости от спроса).

В течение месяца у сервиса появятся новые функции: групповая поездка, когда с одного телефона можно арендовать до пяти самокатов, режим паузы для остановок не несколько минут, бронь двух самокатов до 15 минут, сканирование платежной карты.





Также в этом сезоне парк самокатов планируют увеличить в два раза. Зона поездок также расширится — ездить можно будет по всему Минску. Кроме того, в Eleven анонсируют запуск шеринга в других крупных городах Беларуси.

А когда заработает прокат велосипедов и самокатов от «Колобайк»? В компании рассказали, что откроют новый сезон чуть позже — в апреле.