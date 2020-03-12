|
Умер известный врач, профессор Валерий Кирковский
12.03.2020 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 марта ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского центра экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза и гравитационной хирургии крови РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Валерий Кирковский.
Валерию Васильевичу был 71 год. С 2001 года он возглавлял отделение экстракорпоральных методов детоксикации 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас — РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).
Как
При участии Валерия Кирковского в 1977 году была проведена первая гемосорбция в Беларуси. На его счету полсотни патентов на изобретения и множество спасенных жизней. Под руководством Кирковского защищали докторские диссертации знаменитый трансплантолог Олег Руммо и другие талантливые специалисты,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 марта ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского центра экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)