Умер известный врач, профессор Валерий Кирковский

Источник материала: Tut.by

11 марта ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского центра экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза и гравитационной хирургии крови РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Валерий Кирковский.

Валерию Васильевичу был 71 год. С 2001 года он возглавлял отделение экстракорпоральных методов детоксикации 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас — РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).

Как пишет «Медицинский журнал», Кирковский с коллегами создал структуру детоксикационной помощи в стране. Как главный внештатный специалист

по экстракорпоральной коррекции гомеостаза Минздрава он оказывал помощь в работе отделений экстракорпоральной детоксикации всех областных и ряде крупных

клинических больниц.

При участии Валерия Кирковского в 1977 году была проведена первая гемосорбция в Беларуси. На его счету полсотни патентов на изобретения и множество спасенных жизней. Под руководством Кирковского защищали докторские диссертации знаменитый трансплантолог Олег Руммо и другие талантливые специалисты, сообщает «Салiдарнасць» .