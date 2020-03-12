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Умер известный врач, профессор Валерий Кирковский

12.03.2020 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 марта ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского центра экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза и гравитационной хирургии крови РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Валерий Кирковский.

Валерию Васильевичу был 71 год. С 2001 года он возглавлял отделение экстракорпоральных методов детоксикации 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас — РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).

Как пишет «Медицинский журнал», Кирковский с коллегами создал структуру детоксикационной помощи в стране. Как главный внештатный специалист
по экстракорпоральной коррекции гомеостаза Минздрава он оказывал помощь в работе отделений экстракорпоральной детоксикации всех областных и ряде крупных
клинических больниц.

При участии Валерия Кирковского в 1977 году была проведена первая гемосорбция в Беларуси. На его счету полсотни патентов на изобретения и множество спасенных жизней. Под руководством Кирковского защищали докторские диссертации знаменитый трансплантолог Олег Руммо и другие талантливые специалисты, сообщает «Салiдарнасць».

 
Теги: Минск
 
 
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11 марта ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, руководитель Республиканского центра экстракорпоральных методов детоксикации, плазмафереза и...
 
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