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В Лиде из продажи изъяли опасный для здоровья глазированный сырок
12.03.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глазированный сырок, опасный для здоровья, нашли в продаже в Лиде,
Опасную продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города. Десерт глазированный на вафле «Мультяшки» отправили на анализ — и установили, что продукт не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям: количество дрожжей превышено более чем в 3 раза.
— Дрожжи — опасный микроорганизм, вызывающий брожение продукта, вздутие, появление специфического вкуса и запаха. Продукт с завышенным содержанием дрожжей может вызвать у человека, его употребившего, расстройство желудка, изменение баланса микрофлоры, — рассказали в отделе госнадзора.
Так могло получиться по разным причинам: некачественная мойка оборудования при производстве, несоблюдение условий хранения при хранении, транспортировке и реализации исходного сырья или готового продукта.
Госстандарт запретил продавать этот десерт, а предприятию-импортеру вынес предписание об изъятии из обращения опасной продукции.
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Опасную продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города.
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