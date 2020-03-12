В Лиде из продажи изъяли опасный для здоровья глазированный сырок

Источник материала: Tut.by

Глазированный сырок, опасный для здоровья, нашли в продаже в Лиде, сообщает Гродненская областная инспекция Госстандарта.



Фото: Госстандарт

Опасную продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города. Десерт глазированный на вафле «Мультяшки» отправили на анализ — и установили, что продукт не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям: количество дрожжей превышено более чем в 3 раза.

— Дрожжи — опасный микроорганизм, вызывающий брожение продукта, вздутие, появление специфического вкуса и запаха. Продукт с завышенным содержанием дрожжей может вызвать у человека, его употребившего, расстройство желудка, изменение баланса микрофлоры, — рассказали в отделе госнадзора.

Так могло получиться по разным причинам: некачественная мойка оборудования при производстве, несоблюдение условий хранения при хранении, транспортировке и реализации исходного сырья или готового продукта.

Госстандарт запретил продавать этот десерт, а предприятию-импортеру вынес предписание об изъятии из обращения опасной продукции.