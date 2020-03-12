Как будет выглядеть инновационный фонтан на Свислочи, который Минску подарит Сбербанк

Источник материала: Tut.by

На Свислочи в районе парка Янки Купалы начали устанавливать необычный фонтан. Откроют его 3 июля. Как он будет выглядеть, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Скриншот: визуализация с сайта «Минск-Новости»

Прямо сейчас в центре Минска устанавливают необычный фонтан. Это подарок от российского Сбербанка, его построят на Свислочи по просьбе Александра Лукашенко.

— Идея фонтана была рождена в Сбербанке и реализована нашими инженерами. Не буду раскрывать все тайны, — рассказывал в прошлом году председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. — Это будет подарок Сбербанка городу Минску.

Теперь появилась визуализация объекта, который откроют 3 июля.

Фонтан оборудуют на воде, его длина порядка 90 метров. Он будет поющим — струи под музыку смогут менять направление и высоту.

— Работ здесь мало, их выполним до июня, — рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.

Для установки в воде заколачиваются сваи, от них протянут «рукава». Потом займутся пусконаладкой.

Официально фонтан расположится на территории парка Янки Купалы, который является историко-культурной ценностью. Минкульт идею по созданию фонтана поддержал.