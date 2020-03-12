|
Как будет выглядеть инновационный фонтан на Свислочи, который Минску подарит Сбербанк
12.03.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Свислочи в районе парка Янки Купалы начали устанавливать необычный фонтан. Откроют его 3 июля. Как он будет выглядеть, сообщает агентство
Прямо сейчас в центре Минска устанавливают необычный фонтан. Это подарок от российского Сбербанка, его построят на Свислочи по просьбе Александра Лукашенко.
— Идея фонтана была рождена в Сбербанке и реализована нашими инженерами. Не буду раскрывать все тайны, —
Теперь появилась визуализация объекта, который откроют 3 июля.
Фонтан оборудуют на воде, его длина порядка 90 метров. Он будет поющим — струи под музыку смогут менять направление и высоту.
— Работ здесь мало, их выполним до июня, — рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.
Для установки в воде заколачиваются сваи, от них протянут «рукава». Потом займутся пусконаладкой.
Официально фонтан расположится на территории парка Янки Купалы, который является историко-культурной ценностью. Минкульт идею по созданию фонтана поддержал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо сейчас в центре Минска устанавливают необычный фонтан. Это подарок от российского Сбербанка, его построят на Свислочи по просьбе Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)