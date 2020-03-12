Минздрав: «В минской гимназии № 20 класс переведен на индивидуальное обучение»

Источник материала: Tut.by

Как рассказывает TUT.BY ученица гимназии № 20, сегодня классная руководительница сказала, что у одного из родителей коронавирус, в четверг уроки были сокращенными. Министерство здравоохранения подтвердило: в ходе эпидрасследования на индивидуальное обучение переведен один класс гимназии.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Сегодня ребенок позвонил из гимназии, попросил забрать раньше, потому что все уроки по 35 минут. Толком никто ситуацию не объясняет, но в родительском чате обсуждается: у одного из родителей детей коронавирус, вся семья на изоляции, — рассказывает TUT.BY мама, которая попросила не называть ее имени. — Ребенок рассказывал, некоторым сегодня в столовой давали одноразовую посуду.

То, что в гимназии № 20 Минска обсуждают возможное закрытие класса на карантин, подтвердила одна из учениц. — Нам сказала про коронавирус сказала классная руководительница, вроде у одного из учеников заразился папа, — рассказывает школьница Лиза. — Сегодня нас выводили на улицу, но не говорили, что в гимназия дезинфекция.

TUT.BY связался с руководством гимназии и управлением образования Фрунзенского района Минска, там эту информацию не подтвердили. Чуть позже Минздрав сделал заявление:

— В Минске проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по выявлению контактов «первого и второго уровня» граждан, у которых взяты тесты на COVID19. Мероприятия проводятся для организации за ними своевременного медицинского наблюдения. В ходе эпидрасследования на один день — на пятницу — на индивидуальное обучение переведен один класс 20 гимназии столицы.

На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования заявили , что закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют.