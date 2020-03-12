ВОЗ объявила пандемию. Как это изменит жизнь белорусов и стоит ли планировать отпуск в этом сезоне

Источник материала: Tut.by

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. О том, как это повлияет на жизнь обычных людей, когда планировать отпуск и что делать, если уже купил тур, TUT.BY рассказали специалисты.

Что меняет пандемия для простого человека? Как отмечает представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, объявление пандемии не меняет кардинально жизнь человека. Он может передвигаться из одного города в другой, ходить на работу и даже путешествовать, если страна, в которую он собирается лететь, не закрыта из-за коронавируса или не ограничила передвижение.

Фото: Reuters — В какой-то степени это признание ситуации, потому что идет агрессивный рост новых случаев, особенно в Европе. Объявление пандемии — это больше политический жест и напоминание странам, которые еще не включились в борьбу с вирусом, что нужно усиливать меры. Во многих странах нет достаточной поддержки системы здравоохранения со стороны других секторов, а должен быть общегосударственный подход. К тому же слово «пандемия» привлекает внимание населения, нужна общая корпоративная ответственность и вовлеченность. Если человек не будет соблюдать правила, например, мыть руки, не скрывать информацию о посещении неблагополучных стран, медики ничего не смогут сделать, — отмечает Батыр Бердыклычев. Последний раз пандемию объявили в 2009 году во время свиного гриппа. При пандемии рекомендации ВОЗ не меняются, они остаются прежними: мыть чаще руки, соблюдать дистанцию в метр от другого человека, по возможности не трогать руками лицо, маски носить только тем, у кого есть признаки ОРВИ.

Правда ли, что коронавирус протекает в Беларуси в более легкой форме, чем в Италии? Коронавирус пока не изучен, и рано утверждать, что в разных странах заболевание протекает по-разному. Кажется, что в Италии один из самых агрессивных COVID-19 , а в Беларуси, наоборот, заболевание протекает в более легкой форме. — Нет доказательств, что вирус отличается. Но важную роль играет то, насколько быстро были приняты меры противоэпидемического контроля и сдерживания эпидемии на начальном этапе. Потому что большое количество новых случаев идет, когда уже появляется трансмиссия вируса внутри населения, и она не контролируется. Наверное, это то, что произошло в Италии. Также нужно смотреть на демографическую пирамиду, когда речь идет об уровне смертности. Если посмотреть на север Италии, там в основном проживают люди старшей возрастной группы, — отмечает Батыр Бердыклычев. — Сейчас все причинно-следственные связи изучаются. Что касается Беларуси, то здесь выявление заболевания на очень раннем этапе. Службы здравоохранения протестировали этих людей еще до того, как у них развилась клиническая симптоматика. По словам специалиста, коронавирусом заразиться сложнее, чем гриппом, для этого необходим тесный и близкий контакт. Например, человек летел рядом в самолете или ухаживал за больным. И тот факт, что зараженный человек контактировал со многими, не говорит, что у всех теперь коронавирус.

Страны закрываются одна за одной. Как быть с отпуском — когда его лучше планировать? — Еще на прошлой неделе сообщали: к лету ситуация с коронавирусом не нормализуется, — поясняет Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма. — И то, что объявили пандемию, доказывает: быстро это не разрешится. На то, что все закончится к лету, я бы не рассчитывал.

Фото: Reuters По словам собеседника, в условиях пандемии, любое направление может оказаться опасно для поездки. — Каждое путешествие за пределы страны подразумевает пересечение границы, встречи с людьми в аэропортах и других местах массовых скоплений. А это риски для туриста, — продолжает спикер. — В такой ситуации есть смысл постараться избегать лишних поездок и отдохнуть в Беларуси. Возможно, сейчас станет популярным отдых в местах, которые подразумевают небольшое количество людей. Это санатории и особенно агроусадьбы. — Если белорусы решат отдыхать дома, страна справится с таким потоком туристов? — Думаю, да. В прошлом году, например, из Беларуси выехало около миллиона организованных туристов. Чуть больше 1,1 миллиона наших граждан отдыхали внутри страны. Полагаю, рост в два раза наша инфраструктура выдержит. Однако побеспоиться о своем отдыхе теперь лучше пораньше и заранее все забронировать.

Вернут ли деньги за тур, если страна, где собирался отдохнуть, закрыла границы? — Турфирмам сейчас чаще приходится работать с переносами поездок и отказами, — говорит Виталий Грицевич. Туристы боятся заранее что-то бронировать, поэтому, можно сказать, сезон раннего бронирования оказался провальным. — В Гражданском кодексе есть пункт 1 статьи 421, где написано: в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, возможно изменить или расторгнуть договор, — останавливается на деталях Виталий Грицевич. — Решение правительства Италии о введении карантина и запрете турпоездок можно считать существенным изменением обстоятельств.

Фото: Reuters Это значит, поясняет собеседник, турист не сможет попасть в страну, то есть турфирма не может исполнить условия договора. В итоге деньги клиенту должны вернуть в полном размере. — Похожая ситуация и с Украиной. Решение властей объявить карантин также является существенным изменением обстоятельств, — приводит второй пример собеседник. — Если, предположим, человек покупал тур в декабре, стороны не могли даже предвидеть такую ситуацию. Мое мнение: в этом случае речь также должна идти о полном возврате денег. Однако, продолжает заместитель директора Департамента Минспорта и туризма, прежде, чем идти в турфирму, стоит обратить внимание на один важный момент. Если точнее — на временные сроки. — Если вы, предположим, забронировали поездку на июль или август, а страна, как в случае Италии, пока закрыта до начала апреля, на ваш случай пункт про «существенное изменение обстоятельств» не распространяется. К тому времени ситуация может измениться. В таком случае я бы не рекомендовал сейчас идти в агентство и отменять тур.

А если страна не закрыла границы, но из-за эпидемии человек сам решил никуда не ехать? — Пока в таких случаях мы руководствуемся общим правилом: потребитель всегда вправе отказаться от услуги и забрать свои деньги за вычетом фактически понесенных турфирмой расходов, — рассказывает Виталий Грицевич.

Власти Турции предложили перенести начало турсезона с марта на конец апреля. Что делать, если уже купили туда путевку?

Фото: Reuters — На данный момент это просто предупреждение , которое никак документально не оформлено, — поясняет Виталий Грицевич. — Если это будет подразумевать под собой какие-то действия, которые связаны с закрытием отелей, невозможностью посещения пляжей или других мест, тогда это можно будет считать «существенным изменением обстоятельств». Пока же, поясняет собеседник, поездки в эту страну проходят как обычно.

Если попадешь в больницу или на карантин за границей, действует ли страховка во время пандемии? В одной из крупных страховых компаний TUT.BY объясняли: расходы, связанные с лечением заболеваний вроде коронавируса, страховая не покрывает только в том случае, если объявлена эпидемия. А тут объявлена сразу пандемия. — Ситуация не типичная, с ней мы сталкиваемся впервые, — говорят в Белорусской ассоциации страховщиков. — Чтобы выработать позицию, как быть в такой ситуации, мы взяли паузу для совещания со страховыми компаниями.