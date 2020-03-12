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В метро рассказали, как по ночам дезинфицируют поручни и сиденья в поездах

12.03.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поезда и станции подземки регулярно и в плановом порядке подвергаются обработке антибактериальными и моющими средствами. Об этом рассказали в столичной подземке агентству «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Весь подвижной состав предприятия, а также все 29 станционных комплексов ежедневно проходят обработку дезинфицирующими и моющими средствами, — отметил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Электропоезда обрабатываются в ночную смену в электродепо «Московское» и «Могилевское», а также находящиеся в тупиках. Они проходят наружную мойку корпусов, в их салонах производятся сухая и влажная уборка. Дезинфицирующими растворами обрабатываются пол, все поручни, сиденья, входные двери, стекла и другие места, с которыми соприкасаются в процессе поездок пассажиры. На станционных комплексах тоже регулярно и в плановом порядке осуществляются тщательная уборка и обработка средствами в ночное время, и частично в дневное. Это, прежде всего, касается поручней эскалаторов, дверных ручек входных групп, мест у билетных касс и иных.

Обрабатывают дезинфицирующими средствами и наземный транспорт, об этом рассказывалось раньше. Причем в феврале «Минсктранс» ввел особый режим.


Так выглядит обработка автобусов. Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

Все автобусы после работы на линии каждый день моют снаружи, делают сухую, влажную уборку салона, а также аэрозольную обработку. А если автобус в день выходит на линию дважды, и чистят его дважды. В том числе — дезинфицирующими веществами.

 
Теги: Минск
 
 
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Поезда и станции подземки регулярно и в плановом порядке подвергаются обработке антибактериальными и моющими средствами. Об этом рассказали в столичной подземке...
 
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