ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

12.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

День 12 марта для 14-летних кореличчан в этом году выдался по-настоящему праздничным. В канун Дня Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта, 15 учащихся школ Кореличского района собрались в районном Центре культуры и народного творчества, где им вручили паспорта граждан Республики Беларусь.

Перед началом торжества для ребят провели познавательную экскурсию по залам Кореличской районной библиотеки, где они смогли познакомиться с новинками современной литературы, актуальными выставками, посвященными Дню Конституции, 75-летию Великой Победы, 80-летию Кореличского района.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Подробно школьники познакомились с работой библиотекарей, узнали, что теперь их труд является автоматизированным.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

В фойе Центра культуры и народного творчества ребята делали памятные фото.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Круглый стол «Беларусь – страна будущего» в рамках республиканской акции «Мы – граждане Республики Беларусь» организаторы провели в теплой и домашней обстановке. За чашкой чая ребята доверительно пообщались с председателем районного Совета депутатов Александром Викторовичем Шкадовым, заместителем председателя Кореличского районного исполнительного комитета Евгением Николаевичем Чичканом, прокурором Кореличского района Александром Марковичем Мельниковым, начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского районного исполнительного комитета Инной Михайловной Санчук.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Каждый из школьников рассказал о своей мечте и увлечениях.

 

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

За 26 лет института президентства в нашей стране сделано очень многое, в том числе и в нашем Кореличском районе. О достижениях района рассказал директор ГУ «Корелиский районный краеведческий музей» Дмитрий Владимирович Артюх.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Круглый стол завершился на торжественной ноте вручением паспортов, памятных сувениров и цветов.

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Инна ЛЕЙКО

Фото автора

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День 12 марта для 14-летних кореличчан в этом году выдался по-настоящему праздничным. В канун Дня Конституции, который отмечается в Беларуси
 
Новости дня
Новости общества
 
«У нас нормальные отношения. Я добрый, веселый человек». В Витебске судят мужчину, истязавшего жену утюгом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика