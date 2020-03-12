Юные жители Кореличского района в торжественной обстановке получили паспорта

Источник материала: Полымя

День 12 марта для 14-летних кореличчан в этом году выдался по-настоящему праздничным. В канун Дня Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта, 15 учащихся школ Кореличского района собрались в районном Центре культуры и народного творчества, где им вручили паспорта граждан Республики Беларусь.

Перед началом торжества для ребят провели познавательную экскурсию по залам Кореличской районной библиотеки, где они смогли познакомиться с новинками современной литературы, актуальными выставками, посвященными Дню Конституции, 75-летию Великой Победы, 80-летию Кореличского района.









Подробно школьники познакомились с работой библиотекарей, узнали, что теперь их труд является автоматизированным.





В фойе Центра культуры и народного творчества ребята делали памятные фото.









Круглый стол «Беларусь – страна будущего» в рамках республиканской акции «Мы – граждане Республики Беларусь» организаторы провели в теплой и домашней обстановке. За чашкой чая ребята доверительно пообщались с председателем районного Совета депутатов Александром Викторовичем Шкадовым, заместителем председателя Кореличского районного исполнительного комитета Евгением Николаевичем Чичканом, прокурором Кореличского района Александром Марковичем Мельниковым, начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского районного исполнительного комитета Инной Михайловной Санчук.









Каждый из школьников рассказал о своей мечте и увлечениях.

























За 26 лет института президентства в нашей стране сделано очень многое, в том числе и в нашем Кореличском районе. О достижениях района рассказал директор ГУ «Корелиский районный краеведческий музей» Дмитрий Владимирович Артюх.





Круглый стол завершился на торжественной ноте вручением паспортов, памятных сувениров и цветов.

































































Инна ЛЕЙКО

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