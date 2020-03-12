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В Бресте за тяжелые травмы 21-летнего плиточника будут судить прораба

12.03.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте за тяжелые травмы, который 21-летний плиточник получил в результате обрушения лесов, будут судить 37-летнего прораба, сообщает СК.


2 сентября прошлого года трое рабочих и инженер снимали стеклопакет шахты лифта на втором этаже гостиницы, которая находится на реконструкции. Во время работы обрушилась секция строительных лесов. В результате все четверо упали на тротуар с высоты около четырех метров. В момент происшествия они не были пристегнуты страховочными тросами.

По заключению экспертов, двое пострадавших получили легкие телесные повреждения, еще двое — тяжелые. Среди тех, кто получил тяжелые травмы, был 21-летний плиточник.

Следователи пришли к выводу, что 37-летний прораб строительной организации нарушил требования охраны труда, когда допустил пострадавшего 21-летнего плиточника-облицовщика к работе на высоте. Потерпевший не имел допуска и необходимой профподготовки.

Прорабу предъявили обвинение в нарушении правил охраны труда, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит штраф, исправработы, до трех лет ограничения или лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Ему предъявили обвинение в нарушении правил охраны труда.
 
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