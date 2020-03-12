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В Витебске шесть школьников лечатся от отравления. В их гимназии проверили столовую

12.03.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо учеников витебской гимназии № 4 находятся в больнице с подозрением на вирусно-кишечную инфекцию, еще двое с таким же предварительным диагнозом лечатся дома. В гимназии взяли пробы пищи в столовой, провели дезинфекцию.

— В областную детскую больницу 12 марта госпитализировали четырех детей. Еще двое школьников лечатся в детской территориальной поликлинике. Предварительный диагноз — острый гастроэнтероколит (вирусно-кишечная инфекция), — сообщил TUT.BY главврач зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Красовский.

Речь идет о двух учениках второго класса, одном третьекласснике, одном пятикласснике и двух восьмиклассниках.

— Сегодня в гимназии работали наши специалисты. Они сделали отбор проб пищи в столовой, провели дезинфекцию, бактериологическое обследование сотрудников пищеблока и другие санитарно-противоэпидемические мероприятия. Все, что положено, — сделано, и ситуация под контролем. Заключительный диагноз поставят после проведения исследований в лаборатории, — отметил Николай Красовский.

 
 
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Четверо учеников витебской гимназии № 4 находятся в больнице с подозрением на вирусно-кишечную инфекцию, еще двое с таким же предварительным диагнозом лечатся...
 
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