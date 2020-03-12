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«Чувствую себя отлично». Выписали пациента, который стал первым заболевшим коронавирусом в Беларуси

12.03.2020 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 марта из Минской инфекционной больницы выписали студента БНТУ, у которого первым в Беларуси обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в общежитии, чувствует себя отлично, на занятия планирует идти в понедельник. Говорит, что за 14 дней очень соскучился по обычной жизни, хотя это время и пролетело незаметно.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минскую городскую клиническую инфекционную больницу студента БНТУ Парсу госпитализировали поздним вечером 27 февраля. Вместе с ним — его девушку и ее родителей. За несколько дней до этого Парса прилетел из Ирана — навещал свою семью. В тот период в стране была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Анализы, которые взяли у него в поликлинике после возвращения, показали наличие фрагментов РНК коронавируса.

28 февраля в интервью TUT.BY Парса рассказывал, что чувствует себя нормально, температура держалась небольшая.

Уже 7 марта тесты на коронавирус показали у него отрицательный результат. Повторные анализы тоже не выявили РНК коронавируса. 12 марта, после 14 дней лечения, Парсу отпустили домой.

— Врачи давали вам какие-нибудь рекомендации во время выписки, как себя вести, чтобы не заразиться?

— Нет, но они знают, что я все знаю. Врачи и медсестры смотрели мои эфиры в Instagram. В них я рекомендовал людям, какие правила нужно соблюдать. Говорили мне, что все делаю правильно.

14 дней, говорит Парса, пролетели незаметно. Рассказывает, что каждый день ему писало очень много людей — примерно по 150 человек. И всем он старался отвечать, «чтобы люди не паниковали и не пугались».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как правило, многие задавали одинаковый вопрос: «Как самочувствие?» Кто-то писал, что у них есть дети и они волнуются. Некоторые говорили, что их знакомые тоже в больнице. Я старался объяснить им все и успокоить.

Свободное время Парса занимал разным: смотрел фильмы, делал упражнения, общался с девушкой Полиной и ее близкими по видеосвязи.

— Мне нравится заниматься спортом, поэтому в палате каждый день я делал упражнения, чтобы почувствовать, болею я или нет. Когда человек занимается спортом, по тому, кружится ли голова, учащается ли пульс, сбирается ли дыхание, он понимает, болеет или нет. Ничего такого у меня не было.

Сегодня, впервые за две недели, Парса вышел на улицу. Говорит, был очень рад, но в то же время и огорчен: девушка Полина и ее родители все еще остаются в больнице.

— Увиделись с ней через окно, помахали друг другу. Честно, не хотел уходить: было сложно без них выйти из больницы. Все-таки нас забирали туда вместе. Надеюсь, завтра их выпишут. Или, если не завтра, то в ближайшие дни.

— По чему соскучились за этот период?

— По нормальной жизни. Когда один лежишь в палате, а твой любимый человек находится на расстоянии трех-четырех метров, но ты не можешь его видеть и разговаривать лично, это очень тяжело. Соскучился и по тому, чтобы просто ходить по улицам.

До ситуации с коронавирусом в Instagram Парсы было около семи тысяч подписчиков, сейчас — на две тысячи больше. Недавно он запустил в нем конкурс, чтобы поблагодарить людей, которые его поддерживали. Но подчеркивает, что разыгрываемые сертификаты он покупает за свои деньги.


Белорусские медики во время учений. В таком биобоксе госпитализировали и студента БНТУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не собираюсь делать на этой ситуации рекламу: не могу пользоваться тем, что люди на меня подписались. Я заболел. И рассказывал своим подписчикам, как прошли эти дни, чтобы они не боялись. Многие поддерживали меня. Писали: «Минск с тобой, Витебск, Гомель». Многие поздравляли с выздоровлением, говорили хорошие слова, чтобы я не чувствовал себя виноватым, грустным или одиноким. Люди предлагали даже просто общаться, чтобы я не скучал.

— Ожидали, что так будет?

— Нет. Хотя, конечно, гадости тоже были. Много кто ругал, писал плохие слова. Но я понимаю: люди боятся. Если бы я знал [о коронавирусе], то пошел бы чуть раньше в больницу. Сказал бы: «Я болею — лечите меня». Слава Богу, что врачи вовремя заметили, что у меня есть коронавирус. Приехали, забрали и лечили. Слава Богу, зараженных с моей стороны не стало больше.

О белорусских медиках у Парсы осталось исключительно хорошее впечатление.

— Меня все спрашивают: «Чем тебя лечили?» Лекарствами. Я не могу сказать, что это за лекарства, таблетки или растворы. Они были без имени. Но если врачи их назначили, и я выздоровел, значит, они эффективны. А то люди сейчас могут сами пойти в аптеку и назначить себе антибиотики. Прошу, чтобы они так не делали. Если кто-то плохо себя чувствует, нужно обращаться в больницу. Врачи хорошо знают свою работу. У них уже есть опыт, и они в полной готовности. На своем примере я увидел, что страна была готова к коронавирусу. Когда меня забрали, в течение суток или двое взяли под наблюдение еще около 270 человек. Это много. Для этого нужно специалисты, машины, места. И это все — было.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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12 марта из Минской инфекционной больницы выписали студента БНТУ, у которого первым в Беларуси обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в общежитии, чувствует...
 
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