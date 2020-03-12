Александр Турчин вручил паспорта 23 учащимся Минщины

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Участниками мероприятия стали 23 учащихся из разных регионов области. Всем им исполнилось по 14 лет. Борисовский район представила учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Борисова» София Кулаковская. Она, как и другие приглашенные на мероприятие школьники, добилась значимых для своего возраста успехов в учебе: награждена дипломами за участие в районной олимпиаде по белорусскому языку, дипломом первой степени в конкурсе «ЭМУ-эрудит» по математике и английскому языку.

Александр Турчин тепло и искренне поздравил собравшихся с праздником — Днем Конституции и лично вручил каждому учащемуся паспорт и книгу «Я — гражданин Республики Беларусь».

– В судьбе каждого человека есть события, которые остаются в его памяти навсегда. Сегодня вы получаете паспорта, делая тем самым первый серьезный шаг во взрослую, сознательную жизнь, – сказал председатель облисполкома.

Александр Турчин отметил, что место этой торжественной церемонии выбрано не случайно. Совсем скоро Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы.

– Хочется, чтобы вы с юных лет ощущали живую связь с поколением победителей, подвиги и творения которых позволяют сегодня Минщине быть сильнейшим экономическим центром Беларуси. Мы прочно удерживаем лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. Динамично развивается экономика и социальная сфера. Об этом нужно помнить и стремиться внести свой вклад в общее дело, – подчеркнул Александр Турчин.

Юные граждане Беларуси помимо паспортов и книг получили возможность посетить с экскурсией музей Великой Отечественной войны. В музее – 11 больших залов и более 8 тысяч экспонатов, среди которых настоящие боевые машины, самолёты и даже грузовой вагон немецкого эшелона. Хронологическая экспозиция охватывает более 30 лет истории – с 1920-х до конца 1950-х годов прошлого века. Но главный акцент – белорусы в Великой Отечественной войне и их неоценимый вклад в Победу, которая есть не у каждого народа.

Торжественные церемонии вручения паспортов пройдут во всех регионах Минской области. 13 марта с учащимися Узденского района встретится помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев.