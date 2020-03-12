«У нас нормальные отношения. Я добрый, веселый человек». В Витебске судят мужчину, истязавшего жену утюгом

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 12 марта начал рассматривать дело мужчины, который пытал жену горячим утюгом. Он это отрицает — мол, никогда бы не позволил себе такого. Его супруга после истязания подала на развод — после 15 лет жизни в браке, в котором родилось трое детей. Женщина говорит, что муж хотел с помощью раскаленного утюга выбить у нее признание в измене, которой не было. У нее обожжено 2,5% тела, почти месяц она провела в больнице, шрамы остались до сих пор.



Снимок носит иллюстративный характер

Семейная драма произошла вечером в субботу, 30 ноября 2019 года, в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки в Витебске. Пьяный муж из-за ревности избил жену, а потом стал прижигать ее тело горячим утюгом. Детей дома в этот момент не было.

На следующий день, 1 декабря, мужчина проснулся и увидел, что жена лежит в постели со следами побоев и ожогов. Но он не оказал ей никакой помощи и не вызвал скорую.

Медпомощи женщина дождалась почти через двое суток после пыток утюгом. Днем в понедельник, 2 декабря, ее мать привезла домой детей, которые гостили у нее в выходные. Увидела избитую дочь, забрала ее к себе домой. Оттуда вызвали скорую. Медики сообщили о случившемся в милицию. Ее мужа в этот же день задержали. Сейчас он под стражей.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, совершенном способом, носящим характер мучения или истязания. Ему грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 1 до 5 лет.

У женщины обожжено 2,5% тела

Сергею П. — 42 года. Почти 15 из них он женат на Анне П. Женщина младше его на два года, работает швеей на одном из городских комбинатов.

В семье — трое общих детей: сыновья 13 и 6 лет, 10-летняя дочка. Еще есть старшая дочь Анны от первого брака.

Сергей был судим за кражи. Освободился в 2005 году. Вскоре женился на Анне. До ареста работал на СТО, занимался шиномонтажом.

По материалам дела, конфликт между супругами произошел вечером 30 ноября. Вначале они были на кухне. Там Сергей не менее 10 раз ударил Анну кулаком в лицо, затем схватил за волосы и несколько раз ударил головой о край дивана. Женщина упала на пол, и муж избивал ее ногами. Она вырвалась, однако он догнал ее, толкнул в зале на диван. Сел сверху, взял утюг, нагрел его и три раза приложил к обнаженному телу жены.

Ожогов было — 2,5% тела. Кроме того, у женщины остались многочисленные гематомы и ссадины.





«Я боюсь мужа. Очень боюсь»

На суде Анна охарактеризовала их отношения с мужем как «нормальные, неплохие». Он отдавал ей зарплату, покупал продукты, занимался воспитанием детей. Однако мужчина нередко устраивал ссоры на почве ревности. Почти всегда в такие моменты он был пьян.

— Тогда Сергей нередко применял ко мне силу, — призналась Анна. — Так, на Новый год в 2019 году, 1 января, когда я ушла из квартиры, боясь его пьяного, он догнал меня, привел домой и отметелил так, что мало не показалось. Бывало, он душил меня, заставлял насильно пить спиртное. Однажды залил мне водку в рот прямо из бутылки.

30 ноября супруги остались дома одни: старшая дочь была на занятиях в вузе, младшие гостили у бабушки, Аниной мамы.

Муж с утра пьянствовал. А Анна собиралась на работу: она работает по сменам, в тот день ей нужно было прийти к 15 часам. Но супруг ее не пустил. Не пускал он Анну на работу и раньше, ей тогда ставили прогулы, лишали премии, но не увольняли. В этот раз женщина позвонила коллегам и сообщила, что не придет на работу.

Анна уверяет, что вместе с мужем не пила. Когда он требовал составить ему компанию, обманывала его: делала вид, что пьет, а сама выливала водку в раковину на кухне.

Ссора началась вечером:

— Ругаться с мужем, когда он снова не пустил на работу, я не стала. Я его боюсь. Очень боюсь. Ему лучше не перечить. Ближе к девяти часам вечера он начал меня упрекать: «Ты изменяешь мне с начальником». Я отвечала: «Нет». Но это было бесполезно.

«Когда муж взял утюг, думала, что он шутит»

Женщина вспомнила на суде, как муж бил ее кулаком в лицо, затылком об угол дивана и ногами по телу. Когда вырвалась бежать, сорвал с нее халат. Она осталась в нижнем белье.

— Потом кинул меня в зале на диван. И приказал: «Только поднимись, с… ка! Ты все равно признаешься мне в измене!». Сам сел сверху мне на ноги. Одну мою руку поджал под себя. Сопротивляться я не могла, да и боялась: с мужем лучше не огрызаться. Он взял утюг, включил в розетку. Я думала, он шутит, не ожидала, что Сергей будет меня утюгом жечь. Но он начал приставлять его к телу. Сначала — к кисти руки. Потом — к плечу. И в третий раз поставил утюг всей подошвой на живот. Мне было очень больно, я кричала, думала, может, соседи услышат и вызовут милицию. Извивалась, пыталась его сбросить с себя, но не смогла. А потом он выключил утюг и лег спать. На удивление очень быстро уснул: брык — и уже спит.

— Как долго муж удерживал утюг, прикладывая его к вашему телу? — спросила судья.

— Мне казалось, что это продолжалось вечность — была ужасная боль.



Снимок носит иллюстративный характер

«Лица у меня не было — сплошной синяк»

По словам Анны, позвонить никуда она не могла: ее телефон был заблокирован, а мобильный мужа с собой по ошибке забрали дети, домашнего телефона в квартире нет. Пойти к соседям она не могла, так как испытывала сильную боль.

— Да и стыдно было выходить к людям в таком виде. После побоев лица у меня вообще не было — один сплошной синяк. Глаз не видно, все опухшее, страшное. В больнице потом на меня смотрели, как на явление Христа народу.

Наутро Сергей, увидев состояние жены, не оказал ей никакой помощи:

— Только говорил: «Прости-прости. Но ты сама виновата. И все равно ты признаешься в измене. Или я тебя добью». Однако больше меня не бил. Все воскресенье я лежала, было больно даже перевернуться. Супруг решил, что скорую вызывать не нужно, так как медики позвонят в милицию. А еще сказал: «Когда придет твоя мать, скажи ей, что ты облилась чаем». В аптеку за мазью от ожогов он сходил только в понедельник, когда приехали моя мама и дети.

Мать Анны с детьми приехали около полудня в понедельник, 2 декабря.

— Увидев меня, мама ужаснулась, ругала Сергея. Меня отвезли к ней домой на такси. Там вызвали скорую. Отвезли в больницу. Месяц я лечилась, ставили капельницы и так далее.

Иска о компенсации вреда за свои страдания к мужу Анна на суде не заявила. После случившегося она подала на развод.

— Раньше не хотела разводиться, так как боялась, что детей поставят в СОП.

«Утюг не доставал. Я на такое не способен»

У Сергея — свое видение собственного поведения:

— Серьезный конфликт с женой у меня был один раз, еще до 30 ноября. В целом, у нас нормальные отношения. Я крайне редко употребляю спиртное. Я добрый, веселый человек.

У мужчины также своя версия того, что произошло 30 ноября:

— Мы с женой выпили бутылку водки на двоих. И она мне говорит: «Я хочу тебе кое-что рассказать. На работе мне пришлось вступить в интимную связь». Я: «Тебя взяли силой?». — «Начальник вызвал и сказал: у тебя прогулы. Или я тебя увольняю, или решаем вопрос через постель». Я предложил жене пойти на ее работу и сообщить об этом вышестоящему начальству. Она: «Я боюсь, что уволят. А что здесь такого — в том, что пришлось переспать?». Вот ее «что здесь такого» и вызвало во мне обиду. Я дал ей на кухне пощечины — раза три или пять. У нее еще выскочила над бровью шишка — ударилась об пол.

Пытку утюгом в зале на диване мужчина отрицает:

— Утюг я, конечно, не доставал. Зачем мне было брать утюг? Мы же все решили еще на кухне. Я бы никогда себе такого не позволил. Я допил бутылку, так как был в шоке от признания жены и хотел побыстрее уснуть. Что было потом, не помню — уснул.

Проснулся мужчина утром, по его словам, в обнимку с женой.

— Увидел ее лицо — оно разбито. Спрашиваю: «Что вчера произошло? Мы подрались?». — «Помнишь, я тебе рассказала про измену?».

Ожоги от утюга Сергей назвал на суде «небольшими розовыми пятнами на теле».

— Спросил у жены: «Что это у тебя, аллергия?» — «Наверное, я вчера в потасовке облилась кипятком». Жена накануне была сильно пьяна, как и я.

На вопросы судьи и прокурора, какая такая «потасовка» между ними произошла, если до этого мужчина рассказывал лишь про удары со своей стороны, Сергей ответить не смог.

— Почему вы не вызвали жене скорую? — поинтересовалась судья.

— Не считал необходимым. У нее были фингалы под глазами. Но из-за этого же скорую не вызывают. А вообще, если честно, мы не хотели вызывать скорую, так как оба были с перегаром. У жены был похмельный синдром. Она лежала. Теще на следующий день я сказал, что мы с Аней подрались-побились. Жену увезли. Я потом ее искал, но мне у тещи дверь не открыли. Вернулся домой — а там уже сотрудники милиции: за мной.

На суде муж попросил у жены прощения:

— Анечка, прости меня, пожалуйста, за то, что такой дурак и что такое получилось.

TUT.BY будет следить за процессом по этому делу.