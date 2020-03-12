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В Беларуси до 6 апреля ограничивают массовые мероприятия
12.03.2020 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ло 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом
— Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому сегодня, на специальном совещании в Совете министров, принято решение — до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием, — говорится в сообщении.
Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся.
Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.
Напомним, по данным на вечер 12 марта в больницах Беларуси
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Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - без риска для...
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