В Беларуси до 6 апреля ограничивают массовые мероприятия

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ло 6 апреля ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому сегодня, на специальном совещании в Совете министров, принято решение — до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием, — говорится в сообщении.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

Напомним, по данным на вечер 12 марта в больницах Беларуси находится 21 человек с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.