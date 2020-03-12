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Минздрав: коронавирус в Беларуси подтвержден у 21 пациента

12.03.2020 21:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вирус РНК COVID-19 лабораторно подтвержден у 21 пациента, все они находятся в медучреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что в стране проводится активный лабораторный контроль граждан. Проверяются те, кто контактировал с вернувшимися из-за рубежа и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.

Когда этих людей изолировали, тесты у них были отрицательными, вирус не выделялся из организма – это происходит минимум на третий день. В это время они не были опасны для окружающих.

«К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.

Минздрав обращается ко всем гражданами, которые возвращаются из-з границы, сообщать специалистам на границе о том, что были в эпидемически неблагоприятных районах. В первые 14 дней рекомендуется ограничить количество контактов. В случае появления респираторной инфекции следует вызвать скорую помощь. При этом нужно обязательно сказать по телефону, какие страны посещали.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

В ведомстве также ообщили, что первый пациент, у которого был зарегистрирован коронавирус, вылечился и в четверг был выписан из больницы.

В четверг, 12 марта, Александр Лукашенко встретился с главой министерства здравоохранения Владимиром Караником и заявил, что Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. После встречи министр отметил, что проведение культурно-массовых мероприятий в стране нужно ограничить до того времени, пока станет понятна ситуация с коронавирусом в других странах.

Караник сообщил, что один из пациентов не сказал, что вернулся из-за границы, и попал в больницу с воспалением легких. Тесты показали у него коронавирус. Сейчас его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией. Угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.

 
 
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Вирус РНК COVID-19 лабораторно подтвержден у 21 пациента, все они находятся в медучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.
 
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Минздрав: В больницах Беларуси находится 21 гражданин с коронавирусом
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