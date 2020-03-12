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Минздрав: коронавирус в Беларуси подтвержден у 21 пациента
12.03.2020 21:08 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вирус РНК COVID-19 лабораторно подтвержден у 21 пациента, все они находятся в медучреждениях.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что в стране проводится активный лабораторный контроль граждан. Проверяются те, кто контактировал с вернувшимися из-за рубежа и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.
Когда этих людей изолировали, тесты у них были отрицательными, вирус не выделялся из организма – это происходит минимум на третий день. В это время они не были опасны для окружающих.
«К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.
Минздрав обращается ко всем гражданами, которые возвращаются из-з границы, сообщать специалистам на границе о том, что были в эпидемически неблагоприятных районах. В первые 14 дней рекомендуется ограничить количество контактов. В случае появления респираторной инфекции следует вызвать скорую помощь. При этом нужно обязательно сказать по телефону, какие страны посещали.
Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.
В ведомстве также ообщили, что первый пациент, у которого был зарегистрирован коронавирус, вылечился и в четверг был выписан из больницы.
В четверг, 12 марта, Александр Лукашенко
Караник сообщил, что один из пациентов не сказал, что вернулся из-за границы, и попал в больницу с воспалением легких. Тесты показали у него коронавирус. Сейчас его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".
Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом
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Вирус РНК COVID-19 лабораторно подтвержден у 21 пациента, все они находятся в медучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси.
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