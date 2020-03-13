Норвежец, осужденный за хулиганство, и семья девочки, к которой он, по их мнению, приставал, обжалуют приговор

Источник материала: Tut.by

71-летний норвежец Даг Вивестад, которого судили за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки (ч. 3 ст. 167 УК), а признали виновным только в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК), настаивает на своей невиновности и подал жалобу на приговор, об этом сообщил TUT.BY адвокат Андрей Буневич, который представлял интересы обвиняемого в суде.



Фото: Радые Свабода

— Наша позиция не изменилась. Мы изначально ставили вопрос об оправдании, — прокомментировал Андрей Буневич.

Защитник Дага Вивестада сообщил, что обжаловали приговор и представители потерпевшей.

Напомним, 71-летнего гражданина Норвегии Дага Вивестада изначально судили за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Однако за день до оглашения приговора дело переквалифицировали на хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК). Суд признал норвежца виновным и назначил ему лишение свободы на срок 6 месяцев в колонии общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

О задержании норвежца через фейсбук британца Алана Смита первой сообщила племянница Дага Камилла Гледиц. По словам женщины, ее дядя увлекается историей Второй мировой войны. В Брест он приехал с научными целями. 29 сентября он с другом Уле Хьякмаром Рённевигом встретил в гостинице «Беларусь» девочку примерно десяти лет в сопровождении двух младших братьев. Школьница хорошо говорила по-английски. По словам племянницы, общение дяди с девочкой длилось около двух минут. Жена обвиняемого рассказала «Радыё Свабода», что ее муж поцеловал девочку в щеку :

«В Норвегии это абсолютно нормальный жест, и на это никто не обратил бы внимания. Но он забыл, что он не в Норвегии, и это привело к таким последствиям».

Интересы обвиняемого в суде представляли два белорусских адвоката. Им помогал их коллега из России Илья Новиков. Его не допустили к участию в процессе, поэтому он выступал в качестве советника.

— Спорная ситуация, которую обвинение считает попыткой действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, — поделился своей точкой зрения по поводу уголовного дела Дага Вивестада Илья Новиков. — Он [обвиняемый] это отрицает… Из ресторана, где отмечали свадьбу, выбежали от 8 до 15 человек родственников этой девочки и побили друга обвиняемого — Уле Хьякмара Рённевига. Они ошиблись. Это важно и говорит о том, что родственники могли ошибаться и в других существенных обстоятельствах: вообще было ли что-то. С моей стороны, ситуация выглядит так: эти двое (Уле и Даг) вышли из клуба, девочка подошла к Дагу — и они заговорили по-английски. Дальше Даг выходит из вестибюля к Уле, который стоял на улице. Они ждут такси — и к ним выбегают родственники, которые, видимо, слышали, что к девочке приставал старик. Они бьют Уле — не Дага. Они как минимум в этом неправильно оценили ситуацию, что может говорить о том, что они могли ошибаться и в других вещах.

Родственники потерпевшей девочки с решением суда не согласились .

— Я считаю, что доказательств, представленных в суде, достаточно для его обвинения (по статье за действия сексуального характера в отношении малолетней. — Прим. TUT.BY), — сообщила мать ребенка.

Она рассказала, что все произошло 28 сентября прошлого года в холле гостиницы «Беларусь». Семья потерпевшей праздновала свадьбу в ресторане.

— Свадьба уже заканчивалась, было около 23.00, мы собирались уходить. Дети вышли в фойе и ждали нас там. Ресторан в фойе соединен со стриптиз-клубом «Пилон», — рассказала мать ребенка, — Двое граждан (обвиняемый с другом. — Прим. TUT.BY) вышли из клуба. Это видно на записях видеокамеры. Этот человек за руку схватил моего ребенка и силой вытянул почти на улицу. Наша родственница это увидела, позвала ребенка, он отпустил руку и пробовал скрыться на улице.

Мать утверждает, что все подтверждается доказательствами из материалов дела, в том числе показаниями детей:

— Моя дочь сразу на месте мне рассказала, что происходило. Я просто хочу справедливости. Мне больше ничего не нужно. То, что он делал, это просто страшно, я не представляю, что чувствовала моя дочь в тот момент. Этот человек фактически искалечил ей жизнь. Ребенок вырывался, а он силой ее держал и приставал нагло и цинично. А когда моя дочь ушла, он вернулся за ней в холл, схватил за руку и повел на улицу.